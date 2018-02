El Ríos Renovables se cita con la historia

Eso sí, proceden unas cuentas precisiones. Una primera y esencial: no hay que confundir la Copa del Rey con la Copa de España. La Copa de España la disputan los ocho primeros clasificados de la Primera División al cierre de la primera vuelta. En la Copa del Rey, el sorbo de felicidad que hoy puede catar el Ríos Renovables, también concursan equipos de categoría inferior. Pese a este teórico menor rango, la oportunidad tiene una pinta magnífica para el Sala 10, que ha sabido rentabilizar unos cruces relativamente sencillos hasta semifinales. Primero superó a domicilio a rivales vulnerables, como el Valdepeñas y el O Parrulo de Ferrol. Después, en cuartos de final, eludió al Cartagena en Zaragoza. Ahora, en semifinales, se carea a eliminatoria a doble partido con el Jaén, un adversario que reúne una dificultad menor que los protagonistas del otro emparejamiento: Inter y Barça.

En este atajo hacia la gloria, el Ríos Renovables resbaló en el encuentro de ida jugado la semana pasada en Zaragoza. Apenas tres días antes de la cita copera, los mismos contendientes se encontraron en Zaragoza en partido liguero. Ese día, el técnico del Jaén, Dani Rodríguez, reservó a dos jugadores fundamentales en su esquema: Mauricio y Alan Brandi. Los dos comparecieron en el partido de Copa. Por cierto, ¿quién fue el autor del gol copero? Mauricio... La estrategia le salió perfecta a los andaluces, que vencieron 0-1 con el susodicho gol. Les salió bordado y no solo por el resultado. Buscaron un marcador rácano en la ida y supieron dormir el juego para alcanzarlo. Poco propuso el Sala 10, muy por debajo de la altura de una cita que era extraordinaria, como se ha reiterado hasta la saciedad. Y no puede quejarse del tanteador: el mejor hombre aragonés fue Arturo Santamaría, que logró cubrir el enorme vacío dejado en la portería por Iván Bernad.

Resbaló, decía, el Ríos Renovables en la ida; pero no cayó definitivamente. Le restan 40 minutos para rectificar. Cierto que a domicilio y ante un rival que también se sabe en un umbral histórico. Pero el marcador no parece insalvable y, desde luego, la entidad del contrario no puede ser comparada ni con la del Inter ni con la del Barça. El Sala 10 partió anoche de madrugada rumbo a la capital del Santo Reino. Antes, el pasado sábado visitó Barcelona en partido de liga, donde perdió por 11-1. En el Palau no saltó a la pista Arturo Santamaría, con un esguince en un dedo de la mano. Tampoco jugó Retamar, pieza clave, pues sufría un golpe en las costillas. Por no comparecer, no lo hizo en Barcelona ni el primer entrenador, Santi Herrero, que no pudo cambiar su turno de trabajo, según confirmaron ayer fuentes del club. Las mismas fuentes aseguraron a HERALDO que hoy sí dirigirá al Ríos Renovables en Jaén. No es gratuita la acotación: será el primer partido a domicilio de Copa al que se desplace el primer entrenador del Sala 10 en el actual curso. Y pese a todo, reitero, a solo 40 minutos de la gloria... Sería maravilloso poder contarlo mañana en estas mismas páginas.