Bolt jugará un partido benéfico para Unicef

El exatleta jamaicano Usain Bolt, multicampeón olímpico y plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, jugará un partido benéfico el próximo 10 de junio en Old Trafford, al frente de una selección mundial y contra un equipo inglés que capitaneará el cantante Robbie Williams.

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! ⚽️ pic.twitter.com/t2sDB1iLP8