Usain Bolt salta al campo de fútbol

"Voy muy en serio". Lo había anunciado el velocista jamaicano Usain Bolt, multimedallista olímpico y plusmarquista mundial de 100 y 200 metros. Y sí, su sueño de convertirse en jugador de fútbol ya es real. El atleta ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que anuncia su fichaje por un equipo de fútbol cuyo nombre promete revelar este martes.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT pic.twitter.com/iFTlWxfy7x