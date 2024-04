El Bada Huesca no da margen a la sorpresa y vence al colista (31-34)

El Bada Huesca no dio margen a la sorpresa y ganó con suficiencia en la pista del colista y ya descendido Fertiberia Puerto Sagunto (31-34). En una de esas citas que pueden calificarse como tramposas, exhibió un perfil profesional que inhibió a los locales de darse una alegría estéril. Los de José Francisco Nolasco se volvieron a imponer a domicilio, algo que no conseguían desde febrero, y armaron el triunfo en una trabajada primera parte para expandirlo en la segunda, con diez tantos del pivote Rodrigo Benites. La inercia de unos y otros se plasmó en la pista antes de recibir el viernes al Bidasoa Irún en el Palacio y sumar 26 puntos.

La situación de unos y otros, desahuciados los valencianos y tranquilos los oscenses, deparó un comienzo de alternativas y fuerzas niveladas, con una eficacia que los oscenses mantuvieron hasta lograr una primera y temprana ventaja con los goles de Domingo y Frank Cordiés y las paradas de Arguillas como referencias (3-6). El Puerto Sagunto se vio obligado a parar el encuentro, pero hasta los postes favorecían al cuadro de Nolasco, que se enfrentaba a su sobrino Adrián en el otro equipo. El Bada no quería que su ventaja bajase de los dos tantos, pero el Puerto Sagunto elevó la intensidad y remontó agarrado a un indetectable Nil Montserrat (9-8).

Los oscenses volvieron a adelantarse gracias a otro parcial de 0-3 (9-11), y la siguiente cuestión que debían responder se refería a cómo neutralizar el entusiasmo del colista, un equipo sin presión y con el único afán de evitar el farolillo rojo al final del curso. La buena defensa de los rojillos y la portería suponían argumentos de notable peso.

Malo no pudo superar al húngaro Krivocapic en un siete metros que habría provocado la máxima diferencia hasta aquel momento. No supuso un lastre porque los oscenses lo conseguirían poco después y Arguillas seguía dando un recital (11-16). Los locales no se rindieron y emergieron antes del descanso, con el mérito añadido de dos minutos de inferioridad numérica (13-16).

El Bada había tenido que superar un resultado adverso y su regreso de vestuarios confirmó las buenas sensaciones que le acompañaban en el conocido como ‘Ovni’ de Sagunto (14-18). La concentración no menguaba para sobreponerse a trabas como los dos minutos señalados a Cordiés. Peligró la distancia de seguridad de tres goles con el buen hacer del portero local que jugó este periodo, Dani Martínez, y los de Nolasco espantaron con su solvencia cualquier atisbo de duda (19-21) y dos jugadores excluidos en los valencianos de manera consecutiva.

Dija, exjugador del Puerto Sagunto y que saborea sus últimos partidos como profesional, contribuyó a que las aguas no se embravecieran. El Bada no aminoró el ritmo, siguió engordando el dato de su mayor renta (21-26) y dejó el partido maduro para no sufrirlo en sus últimos compases y escaparse de manera imposible para el último clasificado, que lo siguió intentando de manera muy elogiable hasta el último parcial. Se acercaron a tres goles cuando habían estado hasta siete abajo.

Ficha técnica

Fertiberia Puerto Sagunto: Krivokapic, Dani Martínez (ps, 1 gol), Pujol, Montserrat (7), Díaz (2), Plaza (5), Thomas (1), Nolasco (5), Pueyo (1), David García (5), David López (1), Gallart (2) y Olba (1).

Bada Huesca: Arguillas, Tercariol (ps), Adrià Pérez (2), Mosquera (3), Ian Moya (2), Suárez (1), Osadchyi, Benites (10), Gucek (1), Frank Cordiés (7), Malo (4) y Dija (2).

Parciales cada cinco minutos: 3-3, 5-7, 9-9, 10-12, 11-16, 13-16 (descanso), 15-18, 19-21, 21-25, 22-29, 27-32 y 31-34.

Árbitros: Florenza Virgili y Ausás Busquets.

Incidencias: Partido de la jornada 27 de la Liga Asobal disputado en el pabellón Port de Sagunt de Sagunto (Valencia) ante 300 espectadores.