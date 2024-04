Penúltima oportunidad para el Casademont, que recibe al Tarazona

Las cosas son porque son, pasan porque pasan, no porque se cuenten... El BM Casademont Zaragoza, abanderado de este deporte en el capital aragonesa desde la aparición de la firma Casademont, afronta hoy el derbi de Primera Nacional ante el Tarazona (19.00, Siglo XXI) en la penúltima jornada del curso. Llega a esta fecha igualado en la segunda plaza a 45 puntos con el Romo, aunque los vascos con diferencial goleador favorable. Es decir, el Casademont necesita vencer hoy y en la última jornada, y esperar que el Romo pinche hoy en Utebo (tenía que ser con los valientes de la Vieja Guardia...) o en la última con Barakaldo para acceder a la fase de ascenso.

Así, jugando en la pista A del pabellón Siglo XXI y devorando el ‘streaming’ del sitio ‘www.rfebm.com’, intentará llegar a la última jornada con esperanza. Lo están intentado los jugadores que gestiona Eduardo Gálvez. No se puede dudar de su capacidad volitiva. El problema, claro está, no es de volición. Y es que, el problema en verdad no es problema, sino una bendición para el deporte llamada exigencia: Casademont llegó con la exigencia inherente al nombre que representa, algo obvio, aunque haya que recordarlo ahora más que nunca. De ahí la evidente preocupación del patrocinador, una firma que, como ha reiterado hasta la saciedad, pretende alcanzar la Liga Asobal a medio plazo. Y el corto, ya ven... Ahora, en pleno crepúsculo de la temporada, solo queda sumar los dos puntos y abrazar la estampita. Y cuidado, que el BM Tarazona no es manco. Ya lo demostró en la ida, donde arrancó un punto. Un punto que hoy, por cierto, valdría la fase de ascenso...