El Bada Huesca, a seguir dando espectáculo en el Palacio

Regresa al Bada Huesca al Palacio de los Deportes para lamerse las heridas, leves, que le produjo la derrota de la pasada jornada en Granollers. Un resultado que podría entrar dentro de las previsiones. La posibilidad de colarse entre los mejores de la Asobal pasa de manera obligada por no fallar en encuentros como el de este sábado ante el penúltimo clasificado, un Blendio Sinfín que apura sus opciones de permanencia y acude con muchas urgencias a la pista oscense (18.30, La Liga +).

Los de José Francisco Nolasco no se confían y, a la vez, son conscientes del potencial que han desarrollado durante la segunda vuelta en el Palacio y en contraste con un perfil más vulnerable a domicilio. El técnico, que está pendiente de un leve resfriado de Leo Terçariol al margen de los lesionados Charly y Carmona, indica que hay que aprender de las derrotas y “esto no para. Hay que tener presentes los errores si quieres mejorar”, en una alusión directa a lo sucedido el pasado domingo en la cancha vallesana.

Las constantes llamadas a los aficionados para que acudan al Palacio se acompañan del espectáculo que se ha brindado en los duelos ante Logroño, Benidorm o Anaitasuna, lo que está acompañando una travesía relativamente cómoda y alejada de la zona peligrosa. El Sinfín suma siete puntos; se halla a cinco del puesto de promoción que ocupa el Frigoríficos del Morrazo y a 12 de la permanencia que marca el Balonmano Cuenca con 18. 20 puntos suma el Bada Huesca, que puede “tropezar, como en Granollers, y lo mismo tiene que suceder con el Sinfín. Hay que ser como el Granollers el otro día. Tenemos que hacernos valer y agradar a nuestra afición, que es lo más importante”.

Para el técnico no es un partido trampa ya que “lo son todos, sobre todo cuando juegas en casa”. Trata de transmitir a los suyos que “se puede ganar a cualquiera, pero haciendo grandísimos partidos. Da igual si te enfrentas al primero o al último. Haciendo un encuentro igualado, tenemos muchas opciones de vencer”.

A Nolasco no le llama la atención que haya clubes que se interesen por sus jugadores, pues estos “se revalorizan con nosotros. Luchamos por que se queden, pero tal como está el mercado y la competencia es complicado”. La prioridad pasa por “renovar a los que tienen contrato. Si hay algunos que han terminado ciclo o cuentan con otra oferta que no pueden igualar, les abrazaremos cuando nos enfrentemos y desearemos que no les salga un buen partido”.