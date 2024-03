José Francisco Nolasco: "Al máximo nivel solo me imagino en el Bada Huesca"

¿Recuerda dónde estaba el 29 de junio de 2010?

(Silencio) No... Supongo que era el día de mi presentación en Huesca.

Así es. Ese día fue presentado como nuevo entrenador del Club Balonmano Huesca. Por situarle, Zapatero era entonces presidente del Gobierno y la selección española de fútbol se impuso por 1-0 a Portugal en el Mundial que después ganaría.

Ha llovido bastante. Me acuerdo del día anterior con Marga, mi mujer. Habíamos estado muchas veces en Huesca porque el Pirineo era nuestro lugar de vacaciones, haciendo rutas al aire libre y estando fresquitos. Se tarda mucho en llegar desde Elche, mi ciudad natal, y decidimos parar en Teruel. Cuando llegamos al día siguiente quedamos con Javier Zaragoza, que entonces era el gerente del club, en el hotel Pedro I y vimos posibles alojamientos. Lo que más me llamó la atención en la presentación fue la cantidad de medios de comunicación que acudieron.

La semana pasada se hizo oficial que cumplirá 15 temporadas en el banquillo del club oscense. De momento, hasta junio de 2025. ¿Cuál es el secreto de semejante longevidad?

El secreto es que se ha dado una serie de circunstancias. La primera y más importante es que la directiva encabezada por Pachi Giné y yo somos muy parecidos. Nos une todo. Y me llevo muy bien con el resto. He sido siempre un hombre de club, de sentir dónde voy. Con mis anteriores equipos, Balonmano Elche y Almoradí, nos llevamos tan bien que cada vez que podemos quedamos para tomar algo o cenar. Aquí se han adaptado bien y yo he sabido hacerlo también. Es el trabajo constante y diario, de no parar.

La suya es una historia de amor sin crisis conocidas, más sólida y duradera que la de muchos matrimonios.

No ha habido altibajos, hemos vivido temporadas con menos presupuesto en momentos de crisis general y llegaron momentos complicados. Si el club saliera a bolsa, yo invertiría. Ha habido pequeñas crisis de saber dónde estábamos y si poníamos en riesgo la continuidad en la Liga Asobal, con incertidumbre respecto a patrocinadores e instituciones. Gracias a la directiva se han disipado rápidamente.

"No ha habido altibajos, hemos vivido temporadas con menos presupuesto en momentos de crisis general y llegaron momentos complicados"

Cuando se hizo oficial la renovación dijo que las conversaciones para ampliar su contrato duraron 20 segundos. ¿Se le convence con mucha facilidad o es que lo tenía claro?

Lo tengo claro. Intento planificar mucho y reflexionar, saber dónde y cómo quiero estar. Al poner encima de la mesa los pros y contras había un ganador claro que era el Bada Huesca. Quiero pertenecer al futuro del club. No me puedo perder sus progresos.

¿Qué club se encontró y cómo ha crecido en estos 14 años?

Ha crecido a nivel social, de marca, de reputación... Se conoce cómo trabaja en toda España. Ha mejorado en cómo lo perciben los padres y qué les hace querer formar parte a través de sus hijos.

¿Lo ha hecho de la mano de Nolasco o Nolasco ha crecido de la mano de la entidad?

Yo me he ido adaptando. Ni de casualidad haría las cosas ahora como cuando llegué. Tengo más conciencia del juego que antes, estar en una liga tan competitiva hace que tengas que mejorar de forma continua, y si te quedas atrás como entrenador también lo sufren el club y el equipo. Estamos en desventaja con otros desde el punto de vista económico, pero somos un club serio y uno de los que mejor trabajan en España con jugadores jóvenes.

Y hasta hoy han competido en la máxima categoría, con un fugaz paso por Europa en 2014. ¿Ese es el gran debe de su ciclo en Huesca?

Sí. Llegar es sinónimo de que eres de lo mejor de España y yo quiero estar ahí. Ahora disponemos de la estructura y la masa social necesarias, seguro que el pabellón estaría abarrotado.

"Fuera del país sí que podría entrenar. Por qué no. Para mí solo hay tres clubes en España: Elche, Almoradí y Balonmano Huesca"

Usted nació en Elche pero ya es un oscense más.

Sigo viviendo de alquiler. Estoy empadronado, voto y pago mis impuestos aquí. Me siento muy identificado con la ciudad y con una provincia que ya me enamoraba antes. Tengo más amigos aquí que en Elche.

¿Qué tal se cocina el arroz por aquí?

Aquí me cuesta comerlo, en Alicante se hacen los mejores de España… En Aragón, la carne es insuperable. Cuando viajo a Elche no pruebo el cordero.

Tiene 54 años y todavía mucha vida laboral por delante. ¿Se imagina en otro club?

En España, no. Al máximo nivel solo me veo en el Bada. Fuera, posiblemente sí. Por qué no. Para mí solo hay tres clubes en España: Elche, Almoradí y Huesca.