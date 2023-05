El Bada Huesca se ofusca en Benidorm y sufre su cuarta derrota consecutiva

El Bada Huesca no pudo arrancar de forma más negativa el tramo final de la Asobal. Tras el último parón de dos semanas, los oscenses regresaron a la competición acumulando la que es su cuarta derrota consecutiva. Si las tres previas habían sido frente a conjuntos de la zona alta ante los que en líneas generales dieron la cara, la de este sábado se sufrió en la pista de un rival directo, el Benidorm, que partía con el mismo objetivo, dejar la permanencia cerrada, y que también arrastraba tres jornadas sin sumar (33-24).

A pesar del tropiezo, el consuelo que le queda a los de Nolasco es que la derrota previa del Guadalajara con el Logroño evita el descenso directo. La distancia con los alcarreños, a los que se les ganó en la ida y en la vuelta, es de seis puntos, los mismos que quedan por entrar en juego. Tampoco sacó nada de provecho el Cangas, que marca el 'play out' y con el que el colchón es de cuatro. El próximo sábado a las 20.00 el Bada visita al Puente Genil, que suma cuatro puntos más, después recibirá al Bidasoa, cuarto, y por último echará el cierre al curso en la pista del Cangas.

Desde la primera parte el partido bailó al ritmo que quiso el Benidorm. El Bada, con la baja de Montoya, estaba alertado de la peculiar forma de jugar de los alicantinos y, en particular, de defender, con una formación abierta en 3-2-1 que fuerza a que sus contrincantes incluso tengan que moverse dentro de su mitad del campo, pero cayó en la trampa. Fue cometiendo errores, fallando tiros, permitiendo contras y, fruto de todo ello, ofuscándose. Al descanso, el panorama era de 16-10.

La primera ventaja de al menos tres goles de los locales llegó con el 10-7 a falta de de menos de doce minutos y justo después de un tiempo muerto de Nolasco tras dos tantos seguidos de Vujovic. Antes había habido un bonito intercambio de goles durante el primer cuarto de hora. La llamada a capítulo tuvo un efecto escaso y de hecho poco después el técnico se vería forzado a parar de nuevo el partido. El 14-8 lo puso todo cuesta arriba. La exclusión de Moscariello facilitó un 0-2 de Benites y Arnau que dio algo de luz, pero el Bada se topó con el meta local, Roberto Rodríguez, y el -6 regresó al marcador justo con el bocinazo del final.

La cosa no cambió en exceso tras el paso por los vestuarios. Una nueva pérdida desencadenó el 17-10 y, como muestra de que no era el día, Carmona lanzó un siete metros que acabó en la madera y, aunque recogió el rechace, no logró marcar. La montaña alcanzó la cota de los nueve goles, el Benidorm tuvo varias opciones de irse hasta los diez y finalmente lo consiguió con el 23-13.

El Bada probó alternativas para intentar reaccionar, por ejemplo con una defensa 5-1 y Nolasco gastó su último tiempo muerto en el 16’ con un 25-15. La mayor brecha fue de 30-18. Lo único que se pudo hacer a partir de entonces fue limar para que la aspereza causase el menor dolor posible (33-24).

Ficha técnica

TM Benidorm: Roberto Rodríguez; Vujovic (3), Sempere (3), Vainstein (1), Ramiro Martínez (3, 2p), Serrano (4) y Barceló (3) -siete inicial- Lignieres (3), Oliver, Iván Rodríguez (4), Edu Calle (4), Moscariello (3), Nikcevic (2), Soljic y Samu Ibáñez (ps).

Bada Huesca: Arguillas; Carmona (2), Mosquera (3), Cordies (3), Miguel Malo (3), Gucek y Rodrigo Benites (5) -siete inicial- Adriá Pérez (1), Hackbart (1), Dija Cruz, Moya, Ignacio Suárez (3), Pere Arnau (3), Mosquera, Tarcariol (ps) y Floris.

Goles cada 5’: 2-2, 4-4, 7-5, 12-8, 14-9, 16-10 -descanso- 20-11, 21-13, 24-15, 28-18, 31-21 y 33-24.

Árbitros: Ernesto Ruiz Vergara y José Alberto Macias (Comité Andaluz). Excluyeron a Moscariello y Vujovic por el TM Benidorm y a Pere Arnau y Gucek por el Bada Huesca.