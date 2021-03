El Ademar León barre al Bada Huesca de la Copa del Rey

El sueño copero del Bada Huesca se ha quebrado a las primeras de cambio. El Ademar León ha sido demasiado enemigo en los cuartos de final y el equipo aragonés no ha tenido opciones (40-28). Lejos de la versión que superó al mismo rival en la liga, ha adolecido de los males que no acostumbra a lucir en el campeonato regular. Superados en defensa, imprecisos en el pase y frenados por la portería de los leoneses no ha habido manera de acariciar siquiera la posibilidad de clasificarse para las semifinales de este sábado.

En el arranque, los dos equipos se han tanteado, como suele suceder en un partido de estas características. Gonzalo Pérez, a la contra, ha estirado la primera desventaja (3-1). Espinha ha evitado males mayores en el inicio del partido y Pinto se ha topado con el poste. Otro gol del Ademar León ha confirmado el mejor comienzo del rival. Dos goles consecutivos del portugués han entonado al Bada Huesca (4-3).

Montoya, mejor jugador del mes de febrero de la Liga Asobal, ha forzado un primer siete metros transformado por Sergio Pérez. Tras una falta en ataque de los leoneses, el Bada Huesca ha tenido la opción de empatar pero Slavic ha sacado el lanzamiento de Marcelo. Sí lo ha logrado Carmona para el 6-6 a los diez minutos que ha templado los nervios del cuadro aragonés. El partido iba a premiar a los más fluidos en ataque y el Ademar se ha cobrado un parcial de 2-0 ante un Bada que ha perdido algún balón mortal de necesidad (8-6).

Álex Marcelo, con otro de sus tiros abajo marca de la casa, ha vuelto a recortar antes de que el Ademar se volviese a colar por la ventana. El Bada, aun a remolque, no perdía el tono en ataque con el liderazgo de Montoya en el pivote y de Sergio Pérez y José Nolasco ha parado el partido con un tiempo muerto a los 15 minutos y con 10-8. Se trataba de frenar las transiciones rápidas de los leoneses y el peligro conducido por sus extremos. También de afinar la pericia en el pase. Los de Manolo Cadenas han adquirido la máxima renta (11-8). Por si acaso, Espinha ha aparecido en algún momento que apuntaba a crítico.

El Ademar ha sufrido la exclusión de Lucin y Marcelo ha seguido protagonizando el balance ofensivo de los suyos. Aun en inferioridad, el Ademar se ha mantenido al frente del partido (13-10) y el Bada Huesca trataba de desbrozar el camino hacia el pivote Montoya. Los oscenses no encontraban la manera de frenar el acierto del rival, muy elevado en este primer periodo. Otra vez ha dispuesto de superioridad numérica con un siete metros que esta vez no ha convertido Sergio Pérez (14-12).

No tenía el santo de cara el Bada, que incluso ha estrellado una pelota en el palo sin portero. El intercambio de errores seguía favoreciendo al conjunto por delante en el marcador, un Ademar que no se apeaba de la renta de dos y tres goles. Llegó a ser de cuatro (16-12) y Slavic siguió haciendo un partidazo y amargando el mediodía en el Wizink Center. Nolasco ha pedido su segundo tiempo muerto tras el 17-12 que lucía el electrónico, síntoma inequívoco de que las cosas no iban bien. Un larguero de Pinto ha ejercido de telonero de un nuevo gol de un Ademar que se veía cada vez más lejos.

Ni siquiera en el rechace andaba fino el Bada, que ha entrado en una fase de sequía muy aprovechada por su contrincante (19-12). Las pérdidas de balón se estaban convirtiendo en un problema sin remedio que se ha prolongado hasta el tiempo de descanso. Arguillas ha mejorado la portería y el Bada Huesca ha limado la desventaja antes de la vuelta a vestuarios con dos goles casi consecutivos que han llevado consigo la esperanza tras un parcial positivo de 0-3 (19-15).

Una manera justificada de creer que se ha venido abajo con un solo gol anotado frente al vendaval de acierto del Ademar y la inspiración de su guardameta, que ha ido minando la moral a los de Nolasco (24-16). Sin mirar al electrónico, lo primero que debía curarse el equipo oscense era el nerviosismo. Ni los tantos de Adriá Pérez y Sergio han volteado la mala dinámica (28-18). Quedaba recobrar la calma y ser el Bada Huesca de toda la temporada para tratar de acercarse, si no a las semifinales, a unos cuartos de final en los que no ha habido opciones (31-21).

Por una vez, los aragoneses han podido correr para anotar de forma continuada. Miguel Malo ha rubricado un parcial de 0-3 que ha llevado consigo ciertas esperanzas (31-24). Cadenas ha parado la reacción con un tiempo muerto y luego, sobre la pista, el Ademar ha regresado al partido a tiempo para sus intereses. El correcalles e intercambio de goles final no ha cambiado la sensación de ocasión que se escapa. La clasificación para Europa deberá esperar a los cauces ligueros y, en este caso, el Bada sí se encuentra bien encaminado.