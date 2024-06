Víctor Lapeña: "Me encantaría cruzarme otra vez con el Casademont Zaragoza en la Euroliga"

Víctor Lapeña es una persona feliz e ilusionada a partes iguales. Feliz, tras hacerse oficial su incorporación al Cukurova Mersin turco, uno de los mejores equipos de Europa. Ilusionada, por el bonito desafío que le aguarda el próximo mes de julio, cuando competirá en París como primer entrenador de Canadá en los que serán sus terceros Juegos Olímpicos.

¿Cómo afronta esta nueva etapa en el Cukurova Mersin?Hay una gran ilusión por ambas partes. Lo primero que me motivó fue que mi familia me apoyó, para mí es algo muy importante. Después de dos años aquí, necesitaba volver a entrenar, estar en la Euroliga y tener retos semanales. Hablamos con Canada Basketball, porque tengo contrato con ellos y no podía firmar con nadie sin su autorización. Me apoyaron y se lo agradezco. Ha habido muy buena conexión entre la Federación y el Cukurova Mersin.

Firma tres años en Turquía.Me ofrecen un proyecto largo, donde espero lograr que el equipo vaya mejorando poco a poco. Su intención es apostar por mí a largo plazo, pero ya se sabe que los entrenadores siempre estamos a expensas de los resultados.

Aterriza un aragonés en uno de los mejores equipos del Viejo Continente.Estoy acostumbrado a llegar a clubes que consiguen buenos resultados, pero quieren dar un paso más. Hace dos años jugaron la final de la Euroliga, el año pasado estuvieron en ‘Final Four’, pero no se acaba de conseguir un título. Algo hay ahí y tenemos que ver qué ocurre, porque es un presupuesto muy interesante. Haciendo las cosas bien podemos aspirar a conseguir un título. Ese es mi objetivo. Fichar jugadoras con hambre y ambición, que sean buenas compañeras.

Copper, Mabrey, Mavunga… El Cukurova del curso pasado daba miedo. ¿Quiere darle continuidad?Cambiará el ‘roster’ porque es muy difícil mantener esas jugadoras, se han revalorizado mucho. Mavunga, por ejemplo, ya ha fichado en Valencia; Mabrey, de momento, no quiere venir a Europa y va a ser difícil que continúe; Copper no quiere jugar tampoco en Europa… Muchas jugadoras tienen el aliciente de jugar la liga 3x3 que se está creando y va a ser difícil traerlas a Europa, excepto que les pagues mucho dinero.

Sí contará con la gallega María Araújo.Continuaremos con la base de jugadoras turcas. En las extranjeras, excepto María Araújo, que desde el primer momento dije que quería contar con ella, haremos cambios. Hay jugadoras que me gustaría tener, pero que son imposibles por caché o porque ya han firmado con otros equipos.

¿El objetivo es repetir presencia en la Final Four?Así debería ser, si acabamos el ‘roster’ como a mí me gustaría. Vamos un poquito tarde al mercado. Me gustaría que fuese un objetivo que no se convirtiese en una obligación. Si todo va bien, debería ser nuestro objetivo final.

Se podría repetir enfrentamiento con el Casademont Zaragoza en cuartos de final.Ojalá, me encantaría, sería una ilusión muy grande para mí. Sería un honor muy grande ir con el Cukurova al Príncipe Felipe, sobre todo para limar cualquier aspereza que parece que quedó el pasado año. Esto solo es baloncesto, tenemos que tener cortesía entre todos. Me gustaría explicar al equipo turco lo bonita que es mi ciudad, la buena gente que tiene. Lo que ocurre dentro de la pista debe quedarse ahí siempre.

¿Cómo ve al Casademont Zaragoza?El hecho de que el equipo femenino se haya incorporado al de ACB ha conseguido una identificación total con la ciudad. Eso faltaba un poquito, que el aficionado de Zaragoza se identificara en el femenino. Tiene una estructura y una capacidad con mayores recursos que en otras etapas. Hay un presupuesto, unas buenas instalaciones, unos recursos humanos al servicio de esas jugadoras.

El crecimiento deportivo y social hasta la fecha es muy significativo.Tienen la sabiduría de cómo se tienen que hacer las cosas. En el baloncesto, al que hace las cosas de manera más inteligente, suele irle mejor. El Casademont Zaragoza lo está haciendo realmente bien. Ahora hay que mantener al equipo arriba, que muchas veces es lo más difícil. Perder a una jugadora como Leo Fiebich y ser capaz de traer gente que se le acerque. Tienen gente muy preparada como Carlos, Jotacé, Descartín… Gente que trabaja mucho para identificar el talento.