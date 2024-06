La reacción de Mark Smith a su salida del Casademont, que rápidamente borró de sus redes

Duró sólo unos pocos minutos en la efímera vida de las redes sociales, pero los avezados seguidores del Casademont Zaragoza no tardaron en hacer capturas de pantalla. El hasta ahora jugador rojillo Mark Smith se sorprendió del comunicado que emitió el club el martes informando de la desvinculación del jugador y el americano no dudó en comentarlo en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter (ahora X).

"Yo tenía contrato para un año" ("I had one year deal"), escribe, a lo que acompaña un "They acting different", que en este contexto podría traducirse como "qué están diciendo". A estos textos acompaña la expresión LOL, el acrónimo de "lots of laughs", un símbolo de la risa y un montón de emoticonos de la carita amarilla llorando por la fuerte carcajada. Lo dicho, aunque parece una reacción sopesada -dado que volcó el mismo en dos redes sociales distintas-, las publicaciones apenas duraron unos minutos hasta que el baloncestista las borró.

Un pantallazo del 'story' de Instagram que el jugador no tardó en borrar. Heraldo

Los aficionados comentan que "se ve que no le hizo gracia" su salida y debaten también si hubiera sido conveniente un segundo año de Mark Smith en el Casademont. El inicio de temporada fue prometedor, pero tras su lesión el pasado enero el jugador tuvo un rendimiento mucho menor de lo esperado. Está por ver ahora cuál será su futuro, después de una gran temporada en la Bundesliga alemana y otra que ha generado más dudas en al competición española. El anotador, no obstante, tiene apenas 24 años, con lo que no sería de extrañar que algunos equipos españoles le echen las redes porque es un jugador con proyección y muy aprovechable.

En estos momentos, si se consultan las redes de Smith, todo lo que se encuentra son pequeños vídeos del joven haciendo entrenamiento de fuerza en un gimnasio de Texas, donde se conoce que está pasando el verano. Sus últimas referencias al Casademont son un vídeo con algunas de sus mejores actuaciones con la elástica rojilla y un retuit a la felicitación de cumpleaños de la Liga Endesa a su excompañero Thad McFadden, que también ha abandonado ya la disciplina zaragozana.