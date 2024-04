Así vivió el Barça-Real Madrid el árbitro aragonés Carlos Peruga: "Déjanos hacer nuestro trabajo"

El aragonés Carlos Peruga, árbitro principal del Clásico del pasado domingo entre el Barcelona y el Real Madrid (85-79), portó un micrófono durante el intenso duelo. El equipo azulgrana acabó conquistando la victoria gracias sobre todo a la notable aportación de Nico Laprovittola, quien sumó 25 puntos y 5 asistencias. Así se vivió el encuentro desde dentro:

“A ver, chicos, suerte”, les desea el colegiado justo cuando se disponía a ejecutar el salto inicial. Las primeras protestas a Peruga llegan por parte del jugador del Barcelona Kalinic, a los cuatro minutos y medio del choque, cuando el árbitro señala una falta en ataque de Nico Laprovittola sobre Campazzo. El serbio le recrimina su decisión, pero el colegiado aragonés le contesta que había pitado la personal porque era lo que creía.

Minutos más tarde, Peruga se dirige de nuevo a Nico Laprovittola, quien se quejaba de una simulación del madridista Musa: “Hay un mínimo contacto y él (Musa) sobreactúa. No es ‘flop’, ya se lo he dicho, pero déjame a mí”, indica al árbitro, que luego le advierte al bosnio: “No sobreactúes”.

Durante el choque, el colegiado fue dialogando con entrenadores y jugadores para que el partido no se le fuera de las manos. “Está él allí, ¡hombre!”, le espeta Peruga al entrenador del Barcelona, Roger Grimau, cuando el técnico protestaba un saque de banda favorable a los blancos. El aragonés respaldaba así la decisión tomada por su compañero Martín Caballero, que se encontraba al lado de la acción.

Posteriormente, el árbitro zaragozano intenta calmar a Álex Abrines. El alero del Barcelona se quejaba de un golpe de Tavares. “En el rebote me da un codazo. Ya sé que es difícil verlo, pero es que lo hace cada partido”, afirma el azulgrana. “No lo he visto, no sé a qué te refieres. Pero es que igual no es ni falta, Álex”, contesta Peruga, que le recuerda al jugador que Tavares está “en su cilindro”.

“Facu, que nos dejes hacer nuestro trabajo”, le pide el aragonés luego a Campazzo. “Tienes razón, tienes razón”, reconoce el base argentino del Real Madrid.

Más tarde, Peruga vuelve a mantener una tensa conversación con Kalinic. “¿Puede calmarse todo el mundo. No te estaba hablando a ti. No te lo tomes como algo personal. Estoy hablando en general. Calma todo el mundo y respetemos las decisiones”, advierte. “Déjame controlar el partido a mí; déjame controlar el partido a mí”, le dice el colegiado a Sergi Llull.

Peruga también habla con el entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, nada más señalar una contundente personal de Jan Vesely sobre Hezonja. “¿No ves excesivo a Vesely?”, le pregunta el técnico del conjunto blanco al colegiado aragonés, al que le pedía una falta antideportiva.

“Yo creo que él no puede hacer nada más y no veo nada excesivo, Chus. "Te digo lo que veo”, indica el zaragozano, que posteriormente revisa en el monitor otro golpe del pívot azulgrana, ahora sobre Poirier. El árbitro repasa la acción, por si se hubiera producido un acto de violencia, pero finalmente optó por no señalar una falta normal. “Yo no veo que saque el codo a ningún sitio”, justifica Perguga en la conversación con sus compañeros, quienes están de acuerdo con esta decisión.

Ya en los últimos compases, es Llull quien se queja. “Primero nos echa a Edy (Tavares, que había sido eliminado por cinco faltas personales), y ahora pitamos la técnica a tres minutos del final cuando su banquillo está levantado todo el partido y ni le habéis avisado. Es increíble”, le reprocha el jugador del Real Madrid. “Sergi, si no colaboramos esto no es fácil”, apostilló el colegiado.

Al final, los azulgranas acabaron conquistando el triunfo ante un oponente que cedió el liderato de la Liga Endesa en favor del Unicaja de Málaga.