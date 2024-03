Casademont Zaragoza: exigente salida a Vitoria

En Andorra, en su actuación más reciente, el Casademont desperdició una buena oportunidad para seguir avanzando hacia la salvación. Claudicó ante un rival directo, en un partido que se resolvió en el último minuto (85-80), y vio recortada su distancia con los puestos de descenso a la Liga LEB: aún dispone de tres partidos de renta con respeto al Granada –penúltimo clasificado–, cuando restan ocho jornada para que finalice la competición regular; ahora vive relativamente cómodo, pero en una situación que no admite distracciones.

En este escenario, al cuadro aragonés le sobreviene una cita exitente en Vitoria (sabádo, 20.45). Y no sólo por la entidad del rival –un equipo de Euroliga, con las máximas aspiraciones–; sino también porque se trata de un adversario herido, muy necesitado, obligado a reaccionar para no alejarse de las posiciones de ‘play off’. Los vitorianos se alinean actualmente en la décima posición de la tabla, con un triunfo de desventaja con el Baxi Manresa, que es octavo; no puede permitirse más concesiones, menos aún en sus compromisos como local.

Además, viene ofreciendo importantes dudas en el torneo doméstico, tras haber perdido cuatro de sus últimos seis encuentros. En este sentido, el Baskonia cedió con amplitud en sus desplazamientos a Tenerife (95-78) y Gran Canaria (98-80), y cayó el pasado el pasado fin de semana en Bilbao (82-80); además, dobló la rodilla en casa contra el Joventut de Badalona (78-81), un rival directo en la lucha por acceder al ‘play off’. Sus dos triunfos llegaron en Vitoria, primero contra el Barcelona (103-96) y posteriormente frente al Covirán Granada (104-88).

Pese a todo, el conjunto vasco acude al careo como indiscutible favorito a la victoria. Se trata del cuarto mejor ataque de la Liga Endesa, con 86,6 puntos anotados por partido; guarismos solamente superados por el Real Madrid (88,6), el Barcelona (87,1) y el Unicaja de Málaga (87,3), y que suponen una importante amenaza para el equipo aragonés. Sobre todo, porque el Casademont no se distingue, precisamente, por su vehemencia y constancia en las tareas defensivas (85,5 tantos encajados por choque).

Numerosos argumentos

El Baskonia también es el cuarto mejor equipo en valoración (93,6); el tercero en porcentaje de acierto en los tiros de 2 (57%) y el cuarto desde la línea de personal (77,2%). Su jugador más productivo es Chima Moneke, quien lidera el apartado estadístico de valoración de la Liga Endesa: 19,7 unidades de nota general por partido, con 14,8 tantos y 6,6 capturas en 24 minutos de juego.

Sin embargo, el Baskonia dispone de otros muchos argumentos. Cuenta en sus filas, de hecho, con Markus Howard, el máximo anotador de la competición, quien factura 18,7 puntos por partido, con una efectividad del 39,5% en los lanzamientos triples. También Sedekerskis, Costello, Miller-McIntyre, Kotsar y Marinkovic, entre otros, están capacitados para inclinar el partido a su favor. La salida a Vitoria presente una dificultad máxima.