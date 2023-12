Fisac: “El partido de Gravelines es una descripción de lo que somos”

Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, advirtió este viernes que su equipo se mide el domingo a “un equipo herido, que va a tener que dar el 200%”. El Zunder Palencia, actual colista de la Liga Endesa con solo una victoria, amenaza la buena dinámica del conjunto aragonés en la competición doméstica, donde encadena dos triunfos consecutivos.

“Tendremos pocas opciones de ganar si no comprendemos la importancia que tiene el partido, para ellos igual que para nosotros. Nos estamos jugando el no descender, todos debemos entenderlo. Si no, no hay nada que hacer”, recordó Fisac, que cuenta con las dudas de Santi Yusta y Emir Sulejmanovic.

Ambos continúan sin entrenar junto al resto de sus compañeros, por lo que su participación en Palencia es muy complicada. “En ambos casos el progreso es bueno, la evolución va bien, pero creo que no va a llegar ninguno. Sulej no acaba de tirar bien y Santi es una protección más fácil. Particularmente, si alguno tiene posibilidades, las tiene más Santi”, aseguró el preparador.

Fisac se deshizo en buenas palabras hacia el próximo rival, un Zunder Palencia que estrenará al técnico Luis Guil en el banquillo. “Son gente a la que aprecio, hacen un esfuerzo muy grande para estar donde están. Es admirable. Han perdido muchos partidos, pero muchos los han podido ganar. Es un equipo que está bien configurado, pero no han tenido la fortuna de los resultados. La grada está siempre apoyándoles y ahora va a estar todavía más, no se van a entregar”, confirmó.

El entrenador segoviano también valoró el último compromiso internacional del Casademont Zaragoza, donde perdió el pasado miércoles frente al Gravelines con una canasta en el último segundo. “Ese partido es una descripción de lo que somos. Tenemos problemas en la rotación, porque el equipo es menos físico, tiene más talento… somos dientes de sierra. No acabamos de tener estabilidad, nos condiciona bastante el grado de acierto en el tiro exterior. El final de partido son caras o cruces. Igual que un día un jugador nos gana el partido, otro día el hombre se puede equivocar”, finalizó.