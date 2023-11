Willy Tisaire: "¿Los títulos? El mayor éxito es sentirse querido"

El colegio Doctor Azúa le acaba de tributar un sentido homenaje por sus 40 años de servicio.Fue todo muy emotivo, un día perfecto. Me reencontré con mucha gente a la que hacía tiempo que no veía, y sentí el cariño de todos los presentes. Son 40 años allí, entrenando al baloncesto, y estoy muy agradecido por todo lo que me ha aportado en mi vida. Además, que le hayan puesto mi nombre al pabellón es otro detalle que me ha emocionado mucho.

Cuatro décadas dan para mucho. ¿Con qué se queda de todo este recorrido?Sobre todo, con el cariño de la niños, con la amistad de los padres, con el apoyo de todos los directores del colegio y de los presidentes de la APA. Todos ellos, con su respaldo, con su respeto y con su comprensión, me han facilitado mucho el trabajo.

Dicen que usted no sólo entrena jugadores; también educa y transmite valores muy estimables.Para mí, el aspecto personal siempre ha estado muy por encima del deportivo. Siempre he pensado que para mejorar como jugador, primero hay que mejorar como persona. Valores como el compromiso, el esfuerzo, la educación la empatía y el compañerismo son fundamentales, innegociables. Siempre he trabajado para que el comportamiento de los chicos sea siempre ejemplar, tanto en la pista como fuera de ella.

Lo dice alguien que ha sido campeón de España y que acumula más de 25 títulos de Aragón.¿Los títulos? El mayor éxito es sentirse querido. Lo que viví el día del homenaje es impagable, no lo cambio por ningún trofeo. Empecé a entrenar en el Doctor Azúa con 17 años. He cumplido cuatro décadas allí, en el colegio, precisamente esta misma semana; y en todo este tiempo, el principal premio que me llevo no son los títulos, sino el cariño de la gente. El baloncesto de formación es mi vida: no sólo he ayudado activamente a la formación de los niños; todos y cada uno de ellos también me han hecho crecer y mejorar como persona.

¿Qué cualidades debe tener un buen entrenador formativo?Debe tener muy presente que está para servir a los niños por encima de todas las cosas. Un entrenador de base jamás debe pensar en sí mismo, ni tener prisa por escalar rápido, ni perseguir la victoria a cualquier precio. Su obligación es que los niños sean mejores cada día, que crezcan como jugadores y como personas. El resultadismo es el mayor error que existe en el baloncesto base.



La mayor parte de su trayectoria se ha centrado en el baloncesto femenino.Cuando yo empecé a entrenar, el baloncesto femenino era algo residual, con muy pocos equipos y muy pocas jugadoras. Pese a todo, obtuvimos grandes logros, como el triunfo en el Campeonato de España en Burgos, con el Helios, en 1998. Pero lo más ilusionante, sin duda, es ver el crecimiento que ha experimentado en estos últimos años. Coincidí en la cantera del Mann Filter con Álex Cebrián y Carlos Pardo, quienes resultaron decisivos para impulsar el baloncesto femenino en Aragón. Muchas de aquellas jugadoras del Mann Filter alcanzaron la élite. También el Casademont Zaragoza ha apostado con fuerza, lo que ha tenido un impacto sobresaliente.

¿Cómo ve el proyecto del Casademont Zaragoza?Está haciendo una estructura buenísima, desde la base hasta la primera plantilla, y el equipo que está compitiendo en la Liga Femenina es muy bueno. Puede optar a todos los títulos nacionales. Y está jugando la Euroliga, que es un lujo para la ciudad y el premio a un proyecto muy interesante, muy sólido, que merece el máximo apoyo.

Se trata, además, de un equipo distinguido por los valores que usted siempre ha defendido.Si yo tuviera que llevar al Casademont, lo llevaría exactamente de la misma forma en la que lo están haciendo sus responsables. El Casademont representa todos los valores del baloncesto, que son valores que hay que cuidar siempre.