Dejan Kravic seguirá dos meses más en el Casademont Zaragoza

Dejan Kravic continuará en el Casademont Zaragoza, al menos, dos meses más, según comunicó ayer el técnico de los aragoneses, Porfirio Fisac, durante la rueda de prensa previa al partido contra el BC Kalev, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup. La entidad tenía una opción –que expiraba este martes– para rescindir unilateralmente y sin coste alguno el contrato del pívot. Sin embargo, finalmente optó por no ejercutar esa cláusula, por lo que el serbio seguirá formando parte de la primera plantilla zaragozana, de momento hasta el 31 de diciembre.

En el torneo doméstico, Kravic ha intervenido en cuatro partidos con el Casademont Zaragoza, con unos registros de 5,8 puntos, 5 rebotes y 8,5 créditos de valoración por encuentro, en 16 minutos de juego. Su mejor actuación se produjo en Manresa, en la cuarta jornada, cuando alcanzó las 17 unidades de nota general, con 9 tantos y 9 capturas en 23 minutos. Ahora continuará al menos los dos próximos meses en la plantilla aragonesa, donde Okafor y Mitchell Watt también desempeñas las funciones de pívot.

"Dejan Kravic seguirá dos mes más con nosotros, por lo que tendré que escoger a dos de los tres pívots en cada partido. Es algo que iremos haciendo en las próximas semanas", explicó Porfirio Fisac, quien recordó que en la FIBA Europa Cup "se puede contar con tres extracomunitarios", mientras que en la Liga Endesa únicamente se permien dos. "Iré jugando con esas plazas dependiendo de las necesidades", afirmó el técnico.

Fisac se refirió también al estado actual de la plantilla, cuyo rendimiento se ha visto lastrado por una temporada de continuas desventuras y fatalidades. "El problema no es de actitud en el trabajo", subrayó el entrenador de los zaragozanos. "El grupo necesita conjuntarse, trabajar, echar horas. No entiendo que una parte importante, la parte grupal, exista si no hay trabajo colectivo. Tenemos esa deuda", analizó el técnico.

"Por ejemplo, hay gente que ha llegado tarde al equipo, como Mitchell Watt, o gente que tiene problemas físicos como Trae Bell-Haynes, aunque luego logre ser MVP de la jornada. La actitud es buena –insistió–; solamente puedo hablar bien de ellos".

Respecto al partido de este miércoles en la pista del BC Kalev, Fisac abogó por "defender" durante los 40 minutos para poder optar a la victoria. "Nos enfrentamos a un equipo con mucha intensidad. Cuentan con un base ucraniano, Kovliar, que tiene muy buen ritmo y que puede anotar y tirar de tres. Además, Mathis tiene una capacidad reboteadora importante", sostuvo el entrenador del Casademont Zaragoza.

"Es un equipo con mucha energía, por lo que no lo tendremos nada fácil. Deberemos estar muy alerta en una cosa que no estamos haciendo a veces bien, como es nuestro balance defensivo. Para ganar, necesitaremos defender", advirtió Fisac, quien considera "básica" la victoria contra el equipo estonio, porque significaría "dar un paso hacia adelante" en el objetivo del Casademont "de pelear por todo" en el Grupo F. "Cualquier victoria fuera de casa significa jugar para quedar en los puesto altos, y es una de las cosas que queremos conseguir", confesó.