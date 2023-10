El Lobe Huesca La Magia quiere dar una segunda alegría al Palacio de los Deportes

Después del primer tropiezo del curso, el Lobe Huesca La Magia regresa allí donde quiere construir sus opciones de realizar una temporada fructífera. El Palacio de los Deportes recibe con los brazos abiertos a los verdiblancos, que este sábado se miden al Juaristi ISB (20.15, Canal FEB TV) en busca del tercer triunfo para olvidar asimismo la mala noche de la pasada semana en Zamora. Los vascos presentan el mismo balance de dos victorias y una derrota y medirán el estado físico y anímico de los de Rafa Sanz.

El técnico andaluz ha indicado que la situación es similar a la de entonces en lo referido a las ausencias de Tomás Chapero y Guillermo Bastante, e “intentaremos con lo que hay competir al máximo nivel”. Joan Solá se ha recuperado de un esguince de tobillo y podrá estar presente “en mejores condiciones”. Un panorama que lleva a Sanz a señalar que “es una vicisitud que nadie desea pero puede pasar en una plantilla corta” como la del Lobe Huesca La Magia.

Los oscenses ya se midieron al Juaristi durante la pretemporada, y el entrenador ha recordado que se trata de un conjunto “bien armado” con “uno de los mejores bases de la LEB Plata”, Gaizka Maiza, y “un equipo bastante completo, con americanos de buen nivel, jugadores por dentro que hacen el trabajo sucio con capacidad reboteadora”, lo que se suma al tiro exterior y músculo para controlar el rebote”.

La afición “conectó muy bien con el equipos” durante el estreno en el Palacio frente al Ponferrada y se quiere dar continuidad a esta circunstancia. “Quiéreme cuando más lo necesite aunque no me lo merezca”, ha señalado Sanz refiriéndose a una frase hecha y, sobre todo, al deseo de que el empuje de la grada compense las carencias sobre la pista. Las bajas son un “hándicap para evolucionar”. Martín Iglesias y José Malo aspiran a ser las puntas de lanza de un trabajo “colectivo en la responsabilidad del rebote”.

El cordobés no está pudiendo desarrollar el alto ritmo que le gustaría, y “no podemos hacer lo que mejor sabemos. Hay que adaptarse a las circunstancias y buscar otras vías para ser competitivos”. Las ausencias de Chapero y Bastante condicionan el juego interior de los peñistas y no es que “no se quiera correr, es que no se puede. Si el contrario nos lleva a posesiones más largas es porque el rival te cansa, no llega el oxígeno para tirar con mejores porcentajes”.

Además, la semana que viene reserva dos encuentros más, el miércoles 1 de noviembre en la pista del Huelva Comercio Viridis y tres días más tarde en casa frente al Almansa. “Lo afrontamos con la mejor actitud posible. No pensamos más allá del Juaristi, pero jugar tres partidos en siete días con estas circunstancias supone un hándicap”. Y añadía con ironía que “haremos como los equipos malos: entrenar poco para cansarnos menos”.