Onuaku, el jugador que lanza los tiros libres a cuchara, llega este sábado a Zaragoza

El Casademont Zaragoza tiene este sábado la primera oportunidad para abandonar la última posición de la clasificación en la Liga Endesa. A partir de las 21.15, se mide en el Príncipe Felipe al Joventut de Badalona, un histórico del baloncesto español que esta temporada cuenta con una curiosa singularidad. En su filas milita Chinanu Onuaku, el jugador que ejecuta los tiros libres a cuchara.

Esta exótica forma de lanzar no es nueva en el baloncesto profesional, pero sí muy poco frecuente. Rodillas flexionadas, brazos estirados hacia el suelo… y balón al aire. Así es la peculiar forma de tirar del pívot estadounidense, un estilo que no pasa inadvertido para las aficiones de los equipos a los que se enfrenta el Joventut.

🥄🏀 Así es la peculiar técnica de tiro libre de Chinanu Onuaku



🗓️ Este sábado se medirá al Casademont Zaragoza. ¿Sorprenderá al Príncipe Felipe con su cuchara? 👀 #LigaEndesa #ListosParaRomperla​pic.twitter.com/2npse8DQvm — Heraldo de Aragón (@heraldoes) October 26, 2023

Tampoco para sus propios compañeros, que confiesan no estar “acostumbrados” a este peculiar lanzamiento. “Lo he hecho así durante años. Donde voy a jugar, todo el mundo se sorprende, pero para mí no es algo importante”, reconoce el protagonista de esta historia en declaraciones a RTVE. Onuaku adquirió esta forma de ejecutar los tiros libres en el baloncesto universitario, cuando comenzó su carrera en su país de origen (Estados Unidos), aunque cuenta con nacionalidad nigeriana.

Pero, ¿cómo de eficaz es este estilo? Los datos reflejan que Onuaku anota el 57% de los lanzamientos que tira de un punto, después de convertir 8 de los 14 tiros. “No me gustaría que se convirtiera en un circo. Espero que nadie se apunte a la moda de Chinanu, pero si son capaces de tener el porcentaje que él tiene…”, reconocía recientemente su entrenador, Carles Durán.

Al margen de este hecho, el pívot promedia 17 minutos, 8 puntos, 4 rebotes y 7,8 créditos de valoración en los seis encuentros que ha disputado. Está por ver si en el séptimo, este sábado frente al Casademont Zaragoza, Chinanu sorprende al público del Príncipe Felipe con su sorprendente estilo desde la línea de 4,6.