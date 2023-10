Segunda victoria de un Lobe Huesca La Magia que empieza el curso lanzado

Dos de dos para el Lobe Huesca La Magia, que este sábado superó al Clínica Ponferrada SDP en el Palacio de los Deportes (78-66) y sumó el segundo triunfo del curso en un inicio inmaculado. Los de Rafa Sanz despegaron con un gran segundo cuarto y supieron gestionar los momentos complicados que llegaron después para asegurar el triunfo y mostrar unas virtudes que se sobreponen a los momentos de indefinición de un bloque en el que la juventud y el ardor sirven para dar espectáculo y, además, jugar con cabeza.

El conjunto verdiblanco comenzó el partido aplicado en defensa para aplacar la velocidad en los ataques de los bercianos. Con una buena colección de recursos y rotaciones frecuentes, son capaces de dominar varios registros, dentro y fuera de la pintura. El duelo empezó nivelado, con alternativas y una primera renta visitante (9-10) rápidamente replicada por los de Rafa Sanz. Todos los jugadores peñistas en pista encontraban el aro del Ponferrada y al final del primer cuarto se reflejó una igualdad que nadie rompía (15-15).

Con renovados bríos, un parcial de 5-0 devolvió la iniciativa al Lobe Huesca La Magia y después de prolongó hasta una ventaja máxima de 20 puntos (37-17) mientras los visitantes se atascaban en solo dos puntos durante nueve minutos para desesperación de un equipo totalmente superado. El Lobe había dado un gran estirón al que resultaba complicado replicar al descanso pese a una tímida reacción del conjunto que visitaba el Palacio de los Deportes (37-21). Cuatro jugadores habían sumado cinco puntos en un reparto coral: Rubín de Celis, Stümer, Kumpys y Bastante.

Los peñistas trataron de tranquilizar el juego. Le favorecía un intercambio de canastas pero los bercianos se acercaron (47-36) y el encuentro mantuvo así emoción con dos equipos ambiciosos que deparaban espectáculo. El conjunto aragonés mantuvo las formas y no dejó acercarse al Ponferrada a una distancia peligrosa. Los de Rafa Sanz habían empeorado sus porcentajes, con demasiadas revoluciones en ocasiones, y el cuadro visitante espabiló (51-44). Los verdiblancos encajaron muchos puntos, 23 en este tercer cuarto.

El electrónico se siguió estrechando (54-50) en una fase en la que un equipo muy joven debía ser inteligente y no dejarse vencer por los nervios. Un triple de Bastante calmó las aguas y Stümer tiró del carro (62-52). Scariolo robó para que la diferencia siguiese aumentando. Se trataba de templar los ánimos, el Ponferrada no bajaba los brazos y anotó cinco puntos seguidos que no amilanaron a los de Rafa Sanz. Un bloque que madura los partidos y que supo administrar bien el tramo en el que aseguró el segundo triunfo de una temporada con muy buena pinta.

Ficha técnica

Lobe Huesca La Magia: Rubín de Celis (10), Solá (2), Bastante (8), Iglesias (7) y Stümer (15) -quinteto inicial-. También jugaron Scariolo (4), Chapero (6), Malo (4), Nogués (2) y Kumpys (20).

Clínica Ponferrada SDP: Merlo (4), Córdoba (9), Letter (6), Waleson (10) y Harguindey (4) -quinteto inicial-. También jugaron Hierrezuelo (8), Moncanut (11), Jorge (9), Val, Vicente, Morales (5) y Tshilumbu.

Parciales: 15-15, 22-6, 14-23 y 27-22.

Árbitros: González Morán y Marchiano Ucelli.

Incidencias: Partido de la jornada 2 de la conferencia oeste de la Liga LEB Plata celebrado en el Palacio de los Deportes de Huesca ante un millar de espectadores.