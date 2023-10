El sueño europeo del Casademont arranca en Suecia

La Euroliga queda muy lejos. La Eurocup, menos, pero tampoco entusiasma demasiado en Zaragoza. Le cogimos más el tono a la Basket Champions League (BCL) e incluso llegamos a semifinales. Fueron los breves días del argentino Sergio Hernández, uno de los muchos inquilinos del banquillo que pasaron por Zaragoza tras marcharse Porfirio Fisac al Gran Canaria. El año pasado regresó Porfi y salvó el equipo. Quedamos más bien por abajo, pero no fue poco... La clasificación, por tanto, no nos dio para meternos en la susodicha BCL. Pero, sea por lo que fuere, nos hemos logrado colar en Europa por el atajo de la FIBA Europe Cup. En teoría, no dice demasiado la competición. En la práctica, y esa hipótesis maneja el Casademont Zaragoza (yo diría más tesis que hipótesis...), puede significar el primer título europeo de un equipo de baloncesto aragonés. Pero para eso queda un camino largo. Probablemente, más largo que complicado. Incluso hay que jugar una fase previa. Y hasta Escandinavia se ha ido Porfi con los muchachos, a disputar una preliminar ante un equipo checo, el Pardubice, y otro sueco de más difícil articulación si cabe: Jamtland. El escenario del triangular es la ciudad sueca de Östersund.

Además del escenario y de los rivales, también procede hablar del formato de la competición. En las últimas horas se han producido novedades. Se mantiene la estructura triangular, pero varía el número de clasificados para la fase final. Es decir, además del anunciado campeón de los siete grupos preliminares, también se clasificarán los dos mejores segundos. La razón viene dada por la a su vez clasificación de los clubes franceses Cholet y Estrasburgo para la BCL. En el caso del Estrasburgo, eliminó al Obradoiro de Santiago de Compostela. Los dos clubes galos estaban inscritos también en la FIBA Europe Cup, pero han saltado un peldaño y se han introducido en la BCL, dejando dos plazas más para la competición en que está censado el Casademont Zaragoza. El nuevo ordenamiento clasificatorio propiciará que incluso se pueden clasificar equipos con una sola victoria y un abultado diferencial de puntos. Ergo, las opciones del Casademont crecen más si cabe.

Pero, antes que el formato, el escenario o los rivales, hay que hablar del propio Casademont Zaragoza. El verano ha sido durísimo en la capital aragonesa. Entre lesiones y maniobras extrañas de otros clubes que han causado bajas trascendentales, Porfirio Fisac y Reynaldo Benito se han visto obligados a reinventar el equipo. Sin Simanic y sin Jovic, dos subcampeones mundiales con Serbia, han llegado Cinciarini y Gielo, además de Watt, que se incorporará en breve. La anhelada pareja de bases Jovic y Bell-Haynes, de lo mejorcito de la Liga Endesa ACB, desapareció con el fichaje a última hora de Jovic por el Valencia. Cinciarini ha llegado para sustituir a Jovic. Base de etiqueta, y no solo por haber jugado en el Armani Milán... Lesionado Bell-Haynes ante el Unicaja, el italiano adquiere un rol protagónico. Después de un frío estreno en Madrid (101-70), su aporte fue capital en el heroico triunfo ante el Unicaja de Málaga (100-92).

Ese Casademont arrollador ante el potente conjunto de Ibon Navarro no debería tener ninguna dificultad hoy ante el Pardubice. Un pívot como Okafor o un anotador como Santi Yusta no tienen parangón en una competición como la FIBA Europa Cup. Okafor es un pívot del top 5 de la ACB. Otra cosa es cómo podrá mantenerlo Reynaldo. Jahlil, bien claro quedó ante el Unicaja, es carne de Euroliga. Mientras ese momento llega, hay que sumar cuantas más victorias se pueda, hay que meterse en la Copa del Rey. A partido igualado, ante el Unicaja se comprobó que Okafor es capaz de ganar él si los demás se dejan la vida en defensa. El contexto de hoy ante el Pardubice es diferente, pero la calidad de Jahlil es la misma. Simple y llanamente: no hay ningún jugador como Okafor en la FIBA Europe Cup. Otra razón más para ganar esta tarde y comenzar a tejer el primer título europeo de baloncesto en la ciudad de Zaragoza. A que mola la idea...