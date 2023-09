Cinciarini y Gielo debutarán el domingo en la pista del Real Madrid

Después de la tempestad de lesiones y de jugadores arrebatados a última hora, ya llueve menos en el Casademont Zaragoza. El club aragonés se ha movido pronto y ha cerrado la hemorragia que sufría su plantilla firmando dos jugadores interiores con experiencia y un base de jerarquía europea. Ni más ni menos que Andrea Cinciarini, el mejor pasador en la historia del ‘pallacanestro’ italiano. Porfirio Fisac dispondrá de Cinciarini y de Gielo para afrontar el inicio liguero del Casademont, fijado para el próximo domingo a las 12.30 en la pista del Real Madrid. Watt se incorporará la próxima semana.

El polaco Tomasz Gielo, un ‘4’ abierto interesante, llegó el pasado domingo a Zaragoza. La nueva estrella del equipo, Cinciarini, está previsto que aterrice en la capital aragonesa en el mediodía de este martes. Nos encontramos, sin ninguna duda, ante uno de los jugadores con mejor currículo en la historia de la entidad que preside Reynaldo Benito. Cinciarini es una referencia indiscutida e indiscutible en la Serie A italiana. Sus números lo acreditan como rey de la asistencia, con unos registros superiores a los de mitos del ‘pallacanestro’ como Gianmarco Pozzecco o Riccardo Pittis.

La síntesis curricular de Cinciarini es sencillamente impresionante. El registro de mejor asistente de la Lega aparece subrayado por haberlo logrado después de militar más de un lustro en el Armani Milán, equipo en el que no disfruta de minutos cualquiera... De hecho, en la última década solo había jugado en el club lombardo y en el Reggio Emilia. La entidad apadrinada por Giorgio Armani es el único club italiano censado en la última década en la Euroliga hasta el ascenso desde la Eurocup de la Virtus de Bolonia, hecho acaecido la pasada temporada con Sergio Scariolo como técnico.

Cinciarini no solo fue el base de Ettore Messina, sino que el gran referente de los banquillos en Italia le puso incluso el brazal de capitán. El enunciado anterior no necesita de más glosas: estamos ante un líder dentro y fuera de la pista. Pero su gloria no solo es pretérita. Los datos del último curso, en el Reggio Emilia, tampoco invitan a la duda. Cinciarini acabó como MVP de la temporada promediando prácticamente un doble-doble con 10,9 puntos y 9,9 asistencias, registros al alcance de muy poquitos.

Cierto es que Andrea Cinciarini cuenta con 37 años, según consta en su ‘carta d’identità’, esto es, el DNI italiano. Tan cierto como que viene de promediar 32 minutos en los 29 partidos oficiales que disputó sobre una temporada pasada. Sí, solo causó baja en un encuentro... Acaso la única incertidumbre que gravite sobre el aficionado especializado (no en el cuerpo técnico, que ve en Cinciarini como mejor opción para reemplazar a Jovic) resida en que todos sus números los fabricó en la Serie A, pues nunca jugó fuera de Italia. Ahora, en el crepúsculo de su carrera, competirá en la Liga Endesa ACB como foco del nuevo proyecto del Casademont Zaragoza.