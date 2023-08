Porfirio Fisac: "En el Casademont Zaragoza, nadie jugará un solo minuto si no muestra hambre"

“Me han dejado construir la plantilla que va conmigo”, confesó este miércoles Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, en su primera comparecencia del nuevo curso. En este sentido, su ideario siempre ha atendido a unas consignas inquebrantables: orden, pasión, compromiso, disciplina, constancia… Valores muy estimables que, al margen de allanar el camino hacia la victoria, también generen una armonía perfecta entre el equipo y la afición.

“Todos los jugadores tienen claro a qué club llegan y cuál es nuestra filosofía. Todos saben lo que significa jugar en el pabellón Príncipe Felipe. Es una cuestión de responsabilidad, de entrega, de energía, de ambición. Y por ello, nadie jugará un solo minuto si no muestra hambre”, advirtió el preparador del cuadro aragonés, quien insistió en la idea de conformar “un conjunto de carácter, de viveza”, que además “conozca el baloncesto”.

El técnico dijo estar “muy contento” con el trabajo que la plantilla viene desarrollando en esta pretemporada, recordando que es un periodo “de mucha carga física” y de insistencia también “en los aspectos tácticos”, aunque sí admitió estar “algo preocupado” por la ausencia de Stefan Jovic y Trae Bell-Haynes, quienes se hallan concentrados con sus respectivas selecciones.

“Me faltan los bases, y eso me está matando”, subrayó. “También es cierto que, gracias a esto -añadió el técnico-, gente como Lucas Langarita o Javi García tienen ahora una buena oportunidad porque van a disponer de muchos minutos”.

Respecto a Javi, Fisac recordó que “cuenta con contrato con el Casademont” y es a todos los efectos “jugador de la primera plantilla”. Sin embargo, también lanzó una advertencia: “Él tiene que entender que mi apuesta principal es Lucas, que va por delante, y así se lo he hecho saber al jugador. A partir de ahí, veré la evolución que esté dando Javi, porque por detrás también hay canteranos que vienen acumulando méritos como Gonzalo y Javi Urdiain. Aunque me cueste algún resultado o algún disgusto, la cantera sigue siendo básica. Voy a seguir apostando por jugadores que vengan desde abajo. Este club tiene que mantener esta filosofía, y yo será valiente en este sentido”, insistió el entrenador del conjunto zaragozano.

Y en cuanto a Langarita, Fisac fue muy claro las expectativas que ha generado: "Es mi gran apuesta, el jugador en el que creo. El talento y el físico los tiene, aunque debe mejorar en la toma de decisiones. Esperamos que pueda dar ese paso adelante que es imprescindible en el baloncesto profesional", explicó.

Fisac también tuvo palabras hacia Jahlil Okafor, una contratación de especial impacto, aunque con un rendimiento todavía impredecible. “Es una apuesta fuerte del club. En los últimos años no ha estado jugando, ni ha podido demostrar el nivel que tenía cuando competía en la NBA. Fue una aparición extraña del mercado, porque pensábamos que iba a seguir jugando en China. Sin embargo, surgió la oportunidad y enseguida tuve una conversación con él. Le dije que, en mi opinión, había perdido el hambre, pero después me convenció, explicándome que tenía ilusión por probar en Europa, por ver hasta dónde podía llegar, que estaba dispuesto a trabajar y a esforzarse al máximo. Es un fichaje que se hizo en cuestión de horas. Si no sale bien, tenemos preparado algún recambio porque viene con la posibilidad de ser cortado”, indicó Fisac.

“Es un fichaje al que no podríamos acceder en circunstancias normales”, continuó el técnico, con el ánimo de hacer hincapié en su inmenso potencial. “Los médicos han dado el visto bueno a su llegada, así que esperamos ponerle en su mejor tono físico y poder sacarle el máximo rendimiento a nivel profesional”, sostuvo el preparador segoviano, quien desveló que Okafor "tiene una prueba médica el día 30", por lo que su incorporación al equipo está prevista "en principio para el 1 de septiembre". Aun con todo, los médicos del Casademont "están trabajando para que los exámenes se realicen el 28", anunció el técnico, para que pueda estar en Zaragoza "dos días antes de esperado".

Sobre Simanic, el entrenador segoviano consideró que "debe ser el año de la consagración" del ala-pívot, su "año definitivo", porque de lo contrario "jugará toda su vida en Serbia". "Es su gran oportunidad, su gran momento, y esperamos que pueda aprovecharlo", señaló.

¿Y la plantilla? "Exteriormente, en la parte de control, en lo que a generadores de juego se refiere, hemos dado un paso fuerte adelante", analizó el técnico, quien aspira a formar "un equipo divertido, generoso, con mucho talento".

En este sentido, la idea pasa por "una línea exterior viva, dinámica, con mucho protagonismo en ataque", pero sin descuidar la parcela defensiva, "donde también hay que empujar".

Más dudas ofrece el juego interior, con apuestas de riesgo. "Sobre todo, en el caso de Okafor", admite Fisac, consciente de que su rendimiento es una gran incógnita. "Dejan Kravic y Sulejmanovic nos dan estabilidad. En cuanto a Simanic, creo que no le beneficia estar ahora mismo con la selección", precisó.