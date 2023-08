Artigas: "Aday Mara, asesorado por sus representantes, ha elegido terminar ante un juez"

Aday Mara debía presentarse este miércoles por la mañana a los primeros reconocimientos médicos del primer día de la pretemporada del Casademont Zaragoza. Sin embargo, tal y como estaba previsto, ni rastro del joven pívot aragonés en la ciudad, cuya intención es competir la próxima temporada en la Universidad de UCLA, en Estados Unidos. José Antonio Artigas ha aprovechado su presentación como nuevo director general del club para explicar con cristalina claridad en qué fase se encuentra el conflicto.

“La primera iniciativa que tomé al llegar al Basket Zaragoza fue coger el teléfono y ponerme en contacto con sus representantes. La respuesta fue que este asunto lo tendría que resolver un juez. No me hubiera gustado llegar a este camino, que terminará frente a un juez. Es el camino que ha elegido Aday Mara, asesorado por sus representantes”, ha afirmado.

Artigas, que ha respondido con exquisita educación a los numerosos medios de comunicación, ha dicho que la entidad tiene “la conciencia muy tranquila”. Además, ha insistido en que el Casademont Zaragoza defenderá hasta el final el contrato que le une al jugador hasta el final del curso 2026-27. “Como todo el Basket Zaragoza, es lo último que queríamos, pero el jugador ha elegido judicializar el caso”, ha insistido.

Ese contrato al que apela la entidad se rubricó en septiembre de 2020, cuando Aday Mara era un jovencísimo jugador de solo 15 años con un futuro extraordinario. Por lo tanto, al ser menor de edad, fueron sus padres quienes firmaron el documento. “Basket Zaragoza tiene que defender sus intereses, hay unas cláusulas que hay que cumplir, como los contratos. A partir de hoy se van a ir desarrollando todas las acciones judiciales”, ha afirmado Artigas, que ha reconocido su “tristeza” cuando leyó la despedida del jugador en las redes sociales.

“No hemos podido darle otra solución más normal. Me hubiera gustado que continuase en el club, pero nosotros no vamos a tener a un jugador que no quiere estar. Es triste que haya llevado esto al camino judicial, el deporte va de otra cosa”, ha finalizado el nuevo director general.

Durante su presentación, Artigas ha estado acompañado de Jorge Aguarón, que ejercerá como nuevo gerente del club. Ambos han compartido su “felicidad” y su “ilusión” por iniciar el nuevo proyecto en “un club de la dimensión del Basket Zaragoza”.