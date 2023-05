Cantero: "No había más fuerzas, hemos dado el 100%"

Tampoco este domingo, pese al durísimo marcador, perdió Carlos Cantero la sonrisa. El entrenador del Casademont Zaragoza compareció en Valencia resignado a la evidencia, pero también «orgulloso» del legado que deja su equipo para el futuro. El madrileño reconoció la superioridad del Valencia Basket, aunque también dijo estar dolido por cómo cayó eliminado.

«Sabíamos que iba a ser muy complicado. Hemos fallado los primeros triples completamente solas, llegando bien, y así es muy difícil. El rival ha estado al nivel que se le espera con la calidad que tiene. Luego el partido, porque es el último, pero es para volverse loco por no haber respetado ni una norma que hemos hablado», afirmó.

Una dura consideración que, pocos segundos después, matizó. «En el descanso hemos hablado de hacer zona tras canasta. Llevábamos seis canastas y tenía cinco jugadoras en la cancha que no se acordaban de que había dicho ocho o nueve veces de hacer zona. Son anécdotas que ocurren en este tipo de partidos. Mentalmente son muy difíciles de jugar, entiendo que la jugadora cometa esos errores», dijo.

Cantero se sentía «jorobado» porque la temporada «acabe así», aunque abogó por «dar valor» a lo que ha conseguido este curso el Casademont Zaragoza. «Estoy muy orgulloso del equipo que he entrenado este año. Somos los primeros que no queríamos acabar así. La temporada ha sido fantástica, este partido no refleja lo que ha sido el curso. Hemos llegado como hemos podido, sobre todo físicamente», señaló, antes de incidir en que este año «magnífico» había servido para crear un «movimiento impresionante en la ciudad».

En su última rueda de prensa de la temporada, Cantero hizo alusión al durísimo calendario al que se ha enfrentado su equipo. Una circunstancia que, por ejemplo, motivó que Fiebich no pudiera jugar esta última eliminatoria. «Jugar la Copa tan tarde, a tres partidos… Cuando digo que dimos todo para ganarla, es que es verdad. Hay jugadoras que no dan para, después de tres partidos, una doble jornada con viaje a Tenerife. Es normal, el calendario no era idóneo. Me quedo con toda la temporada, ha sigo magnífica», insistió. El madrileño también agradeció el apoyo de los 250 aficionados que viajaron a Valencia. «Hemos dado el 100% también por ellos, no teníamos más fuerzas», finalizó.