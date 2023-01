El Prat pasa por encima del Lobe Huesca La Magia

De vuelta a casa tras una exitosa gira que ha deparado tres victorias en cuatro salidas, el Lobe Huesca La Magia se encontró a un mal rival para prolongar las buenas sensaciones. Cayó ante el CB Prat en el Palacio de los Deportes (73-99), un rival que les aplastó en la primera vuelta y que esta vez fue siempre mejor. Una plantilla que sigue siendo corta no pudo con la de uno de los candidatos al ascenso a la LEB Oro, en una primera parte en la que el cuadro peñista se trató de acercar sin éxito y una segunda sin historia. El parón por la disputa de la Copa servirá para rearmarse y para que se aclimate el nuevo fichaje, Stefan Vukcevic.

Los catalanes respondieron con fiereza a la primera canasta del cuadro peñista y un parcial de 0-11. Un vendaval que obligó al técnico Santi Cerdán a parar el encuentro con un tiempo muerto. Smallwood se movía con demasiada comodidad en la zona y los locales no encontraban soluciones en ataque, ni posteando ni con el lanzamiento exterior. N’Guessan, que sí conseguía intimidar en la pintura debajo de uno y otro aro, no se bastó para mejorar el mal arranque pese a anotar los seis primeros puntos del equipo (6-14). Diego Gallardo se estrenó en el Palacio y saludó a los aficionados con un triple, que sumado a una canasta de Lafuente acercaron al Lobe en el marcador (11-16).

La remontada no se pudo confirmar en el primer cuarto sin que desapareciesen los problemas defensivos (14-23). Gerard Rodríguez, acertado de tres, mantuvo al Lobe Huesca La Magia al acecho del Prat en un tramo repleto de imprecisiones en el que se imponía la calidad de los visitantes (21-33). Ante un contrincante como este se necesitaba una regularidad que no se hallaba y el conjunto de Cerdán trataba de hacerse fuerte en el rebote. Un 2+1 de N’Guessan y un posterior palmeo volvieron a aproximar a los verdiblancos a su perseguido (29-35), que no se descompuso pese a estos amagos y fogonazos individuales de los oscenses antes del descanso (32-41).

En un fulgurante comienzo de tercer cuarto, la sociedad Adom-N’Guessan empezó a carburar (39-45), lo que se quedó en un espejismo por el mayor empaque del CB Prat, que respondió con un parcial de 0-6. Cuando parecía que iba a emerger, llegaba un despertar catalán que abortaba la posibilidad de ganar. El rival de los peñistas controló el partido y provocaba demasiados errores en ataque (49-64). El partido estaba quedando visto para sentencia con un cuarto por disputarse (50-69), en el que lo mejor fueron los triples de Gallardo mientras el Prat dosificaba fuerzas.

Ficha técnica

Lobe Huesca La Magia: Rubín de Celis (6), Lafuente (7), Yarnoz, Adom (12) y N’Guessan (19) -quinteto inicial-. También jugaron Rodríguez (8), Gallardo (17) y Stosic (4).

CB Prat: Rodríguez (15), Martín (2), Salvans (8), Cosialls (6) y Smallwood (26) -quinteto inicial-. También jugaron Okeke (5), Suurorg (7), Buljan (15) y Jofresa (15).

Parciales: 14-23, 18-18, 18-28 y 23-30.

Árbitros: Aranda Requena y Mateo Pardo.

Incidencias: Partido de la jornada 17 de la Liga LEB Plata jugado en el Palacio de los Deportes de Huesca ante un millar de espectadores.