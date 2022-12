Penúltimo esfuerzo del año para el Casademont Zaragoza femenino

El Casademont Zaragoza femenino afronta esta tarde (19.00/Teledeporte) el penúltimo esfuerzo del año. El conjunto aragonés, tercer clasificado de la Liga Femenina Endesa con nueve victorias y cuatro derrotas, disputa ante el Movistar Estudiantes el último partido del año como local. El equipo madrileño, noveno con seis triunfos y siete derrotas, aterriza en la capital con el objetivo de apurar sus opciones de entrar en la próxima edición de la Copa de la Reina, que se celebrará precisamente en el pabellón Príncipe Felipe del 30 de marzo al 2 de abril de 2023.

La cita copera es uno de los grandes atractivos del encuentro. No solo por la situación clasificatoria del Estudiantes, que presenta los mismos números que el Bembibre, que es octavo. También porque el Casademont Zaragoza está a punto de asegurar su participación en el torneo como cabeza de serie. Su gran amenaza es el Barça CBS, el último rival que claudicó la semana pasada ante el extraordinario gen competitivo que posee el cuadro de Carlos Cantero, que es quinto con solo una victoria menos (8) que las aragonesas (9).

Si el conjunto zaragozano vence esta tarde al Estudiantes podría certificar su clasificación entre las cuatro mejores plantillas del baloncesto femenino español antes de concluir la primera vuelta. Porque la de hoy no es la última parada en la ruta del Casademont Zaragoza femenino. Las jugadoras de Carlos Cantero todavía tienen un último compromiso el próximo viernes, penúltimo día del año, antes de cerrar el 2022. A partir de las 19.00 visitarán la pista del Embutidos Pajariel Bembibre de León.

De nuevo, con bajas

Como ya es habitual esta temporada para el Casademont femenino, su entrenador, Carlos Cantero, no podrá disponer de toda la plantilla para el choque ante las madrileñas. No estará Aishah Sutherland, que ya no compareció en la Ciudad Condal y continúa lesionada. Sí se espera que jueguen, aunque entre algodones, Mariona Ortiz y Leonie Fiebich. La española cayó lesionada el pasado jueves ante el Barça tras sufrir una fea torcedura de tobillo. Por su parte, la alemana reapareció ante las catalanas después de varias semanas alejada del grupo, pero sus sensaciones no fueron las mejores.

Ante esta situación, la unión del colectivo, la fuerza grupal de una plantilla acostumbrada ya a los contratiempos, se antoja fundamental para sacar adelante el partido. Será (de nuevo) momento de que den un paso al frente nombres como Helena Oma (18 puntos y 19 de valoración en el último encuentro) o Markeisha Gatling, que ha rendido a un nivel muy elevado desde que regresó a Zaragoza hace ya casi un mes.

Un precedente favorable

Casademont Zaragoza y Estudiantes ya se vieron las caras antes de comenzar esta temporada. Fue a finales de septiembre, cuando las madrileñas visitaron el Príncipe Felipe para disputar el Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza. Entonces, las de Carlos Cantero sumaron la primera victoria de la pretemporada tras imponerse con claridad (63-40) a su rival.

Aquella fue la carta de presentación de una plantilla que, solo tres meses después, está firmando una temporada brillante, prácticamente intachable. No solo por su gran nivel en la competición doméstica, donde se ha impuesto a rivales de la talla del Girona, sino también por su extraordinario rendimiento en su primera participación en la Eurocup Women, en la que ha conseguido el pase a las eliminatorias como primero e invicto de su grupo.