El Lobe Huesca La Magia, a reponerse de las bajas y a ganar a domicilio

Después de una semana marcada por la desvinculación de dos jugadores del Lobe Huesca La Magia, Victory Onuetu y Guillem Colom, vuelve la competición y los oscenses visitan este sábado al Class Basquet Sant Antoni en la cancha de los baleares (19.30). Un reto ante el que los de Santi Cerdán se plantan con la ilusión de estrenar la cuenta de victorias a domicilio, algo que no han podido lograr en los tres anteriores desplazamientos. El segundo viaje seguido presenta a los verdiblancos más ligeros de alforjas.

El equipo “no ha estado a la altura” en las dos últimas citas pero “se ha dado un paso adelante y se está viendo una versión” que Cerdán no conocía. Las bajas son “decisiones de mutuo acuerdo. No se cumplían la expectativas para ninguna de las partes y era lo mejor, esperamos que sea beneficioso para ellos, a los que deseamos lo mejor, y para nosotros y ganemos más partidos”. Se ha tratado de “decisiones duras, son personas que pierden sus trabajos. No estaban cumpliendo expectativas en minutaje y rendimiento”.

Los oscenses creen que han perdido la identidad por momentos, lo que “no es tan preocupante porque veo que somos capaces de hacer un muy buen baloncesto”. Cerdán quiere “romper los partidos en momentos en que podemos hacerlo”, para lo que ha vuelto a ensayar esta semana con vistas a “mantener más la regularidad y la identidad”. Con una rotación más escasa, se pretende el hallazgo de recambios en un mercado “que ya era complicado en verano. No nos corre prisa, con los jugadores que tenemos estamos más que preparados para competir y alcanzar una identidad”.

Cerdán considera que “se han sacado conclusiones positivas” de la derrota con el Mollet, “y esperamos dar un cambio de cara para el próximo encuentro”. Otro de los aspectos que se han de corregir afectas a las selecciones de tiro y el entrenador insiste en que “por momento circulamos bien la pelota, pero a veces no somos generosos y priman más las individualidades y el colectivo. Ahí el equipo se equivoca y los rivales aprovechan para hacernos parciales”. Cerdán no está descontento con el juego, “pero sí con ciertos momentos de los partidos”.