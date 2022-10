La Eurocup Women, el reto europeo del Casademont Zaragoza

Otro día grande para el Casademont Femenino. El conjunto del Carlos Cantero debuta este miércoles en la Eurocup, la segunda competición europea, en lo que será otra jornada histórica para el patrimonio deportivo aragonés. Las zaragozanas inician su aventura continental en Bélgica, en la pista del Royal Castors Braine (20.30, Aragón TV), frente a un rival que eleva notablemente sus prestaciones al abrigo de su afición. Sin embargo, el Casademont acude a la cita con confianza y convicción, muy seguro de sus fuerzas, tras haber protagonizado un brillante inicio de temporada.

En este sentido, el equipo aragonés lidera en la actualidad la Liga Femenina Endesa, con un balance de tres victorias y una derrota en las cuatro primeras jornadas de la competición. Ahora le sobreviene el desafío europeo, un derecho adquirido en la anterior temporada, al haberse alineado en la quinta posición de la tabla al término de la competición. La Eurocup se compone de 48 clubes participantes, distribuidos en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. En la primera fase, el Casademont tendrá como oponentes al Royal Castors Braine belga, al Cadí La Seu español y al BBC Grengewald Hueschtert de Luxemburgo. Se enfrentará con los tres conjuntos en formato de ida y vuelta –seis partidos en total–, y accederán a la siguiente ronda los dos primeros clasificados de cada grupo, y los ocho mejores terceros.

"Es una competición para disfrutar", explica Vega Gimeno, quien considera que el objetivo prioritario del cuadro aragonés "tiene que ser pasarlo bien en la pista", porque "con la dinámica positiva" que acompaña ahora al equipo "solamente pueden salir cosas buenas".

"Nuestro nivel va a estar muy alto", garantiza la ala-pívot, quien confiesa que "sí esperaba" el exitoso inicio de temporada del Casademont. "Tenemos un gran grupo, formado por muy buena gente, que además responde muy bien en todos los entrenamientos y que siempre intenta dar el máximo de sus posibilidades. Esto no siempre significa sumar victorias, pero ahora los resultados sí que nos están acompañando y debemos aprovechar esta inercia", sostiene.

En este tramo inicial de la competición, Vega está siendo la jugadora más productiva de las zaragozanas: factura 13 puntos, 5,7 rebotes y 2 asistencias de media por partido, lo que se traduce en 15 créditos de nota general. "Estoy disfrutando como si tuviera 15 años. Me siento muy cómoda en la pista. Mis compañeras me lo ponen muy fácil, y Carlos (Cantero) ya me conoce de sobra y saca lo mejor de mí", explica.

La participación en la Eurocup, con dos encuentros por semana, presenta grandes obstáculos para un equipo que, de momento, solamente dispone de 10 jugadoras tras la marcha de Merritt Hempe, una de las estrellas de la plantilla aragonesa, quien abonó la pasada semana la cláusula de rescisión de su contrato para firmar por el USK Praga. Europa aporta prestigio al club aragonés y sitúa a Zaragoza en el panorama internacional, al margen de conllevar un atractivo premio para los aficionados. Sin embargo, también supone un importante lastre para la condición física de la plantilla y para la adecuada preparación de los partidos. Con dos encuentros por semana, se reducen los entrenamientos y los días para estudiar al rival.

"Jugar la Eurocup es ilusionante, aunque al mismo tiempo es un hándicap: significa un partido más a la semana, y además con una plantilla que ahora mismo es corta tras la salida de Merrit (Hempe)", confiesa Carlos Cantero, el técnico del Casademont.

"Está claro que ahora el desgaste va a ser mayor", admite Helena Ona, consciente de que "afrontar una doble competición resta tiempo para preparar los encuentros". Dificultades, en cualquier caso, que el equipo "suplirá con mucha ilusión" y con el propósito de "llegar lo más lejos posible". "Para el club, para la ciudad y para muchas de las jugadoras de la plantilla, se trata de una experiencia nueva que además nos hará crecer. Vamos con todas las ganas, con la intención de dar el cien por cien", anuncia Helena Ona, quien hace hincapié en la necesidad de "ir partido a partido".

"Ahora mismo debemos centrarnos, única y exclusivamente, en el duelo ante el Royal Castors Braine", añade la alero, quien dice no estar sorprendida por el brillante comienzo de curso de las zaragozanas. "Ya en pretemporada se vieron cosas muy positivas en el plantilla, y hemos consiguido darles continuidad. Con la baja de Merrit podrían haber llegado las dudas, pero el equipo ha sabido responder y todas estamos ofreciendo lo mejor de nosotras mismas. Vamos a dar mucha guerra", advierte.

El mismo discurso presenta Lara González: "Jugar la Eurocup es la recompensa al gran trabajo que hicimos el año pasado. El equipo está muy ilusionado con esta competición, que es nueva para muchas de nosotras. El reto más inmediato es superar la primera fase, aunque nosotras daremos el máximo en la pista para llegar muy lejos", indica la base del equipo aragonés. "Haber empezado la Liga con tres victorias es muy positivo, porque ahora vienen dos encuentros por semana y la dificultad aumenta", añade Lara.

El primer rival europeo es el Royal Castors Braine, finalista de la Eurocup en la edición de 2015. El conjunto belga, además, ha ganado ocho veces el torneo liguero de su país y ha sido campeón de Copa en cinco ocasiones, al margen de sumar cuatro participaciones en la Euroliga.