Rodrigo San Miguel abandona el Casademont Zaragoza

Rodrigo San Miguel y el Casademont Zaragoza separan sus caminos. Tres años después del regreso a casa del base aragonés, el propio jugador ha anunciado que abandona la disciplina en contra de su propio deseo, ya que su voluntad era continuar y su ilusión retirarse en el Príncipe Felipe.

"El ciclo parecía que se cerraba a finales de abril del 2019. El club que me vio nacer como jugador profesional, me iba a dar la oportunidad de finalizar mi carrera deportiva. O al menos esa fue mi ilusión y mi intención cuando fiché en aquel verano. Me hubiera encantado continuar, pero hay veces que el deporte es complejo y no siempre salen las cosas como a uno le hubieran gustado", asegura San Miguel.

En una emotiva y extensa carta publicada en sus redes sociales, el base repasa sus intensos tres años en Zaragoza, donde ha vivido "de todo". "Un primer año soñado, irrepetible, imposible de explicar. Un segundo irregular, marcado por la falta de vuestro apoyo en las gradas. Y, finalmente, un año convulso, duro, decepcionante, pero que finalmente hemos salvado en el último momento al club dejándolo donde se merece", afirma.

Al margen de los resultados, el jugador zaragozano se queda con las "innumerables" muestras de cariño que ha recibido por parte de los seguidores del Casademont. "Sois una afición exigente, pero que cuando se vuelca lo hace con el corazón. Me quedo también con el apoyo, las tertulias y la generosidad de profesionales como Javi Mateo, Juan Carlos, isaac, Mugui, nacho, Luisón y Arturo. Sois el motor del club y os estaré eternamente agradecido", dice San Miguel, quien asegura haber cumplido "el sueño de cualquier niño que empieza a jugar en el patio de un cole de nuestra ciudad". Por ello, dice sentirse "agradecido y orgulloso".

Hasta pronto Marea Roja!!! pic.twitter.com/P2lOgbFZDM — Rodrigo San Miguel (@Rodsanmi00) June 22, 2022

Descarta la retirada

En el mismo comunicado, Rodrigo San Miguel, de 37 años, asegura que descarta la retirada como profesional ya que "ama demasiado" este deporte y asegura que todavía le queda "baloncesto que ofrecer". "Buscaré esa oportunidad en otro lugar, aunque, eso sí, os aseguro que esté donde esté seguiré rugiendo con la Marea Roja, deseando que nuestros caminos se vuelvan a juntar en un futuro no muy lejano", sentencia.