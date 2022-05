El Levitec Huesca La Magia acude a Alicante a competir y volver a ganar

A falta de tres bailes para que termine la temporada, el Levitec Huesca La Magia sigue apelando a valores como el orgullo o la profesionalidad para no dejarse ir. Tras una derrota tan abultada como razonable ante el Estudiantes, los oscenses regresan a la pista con la moral intacta y visitan este sábado al HLA Alicante (19.30, Aragón Deporte y LaLigaSports TV) en busca de otro triunfo que añadir a la estadística y de un nuevo servicio a la historia de un club que juega sus partidos más importantes en la parcela económica con el afán de levantar un proyecto viable la temporada que viene, sea en la categoría que sea.

Aunque descendido, el Peñas no entiende de trámites. Acude a tierras alicantinas para medirse a un conjunto que va a quedarse cerca del ‘play off’. Los verdiblancos tienen la ausencia de Ander Urdiain y Abdul Dial ha dejado atrás el ramadán para poder competir con garantías. Sikiras reapareció ante los colegiales y aunque no está recuperado del todo del hombro jugará. “Se entrena todo lo bien que se puede, muchos días hemos estado faltos de efectivos y los que están trabajan como deben hacerlo”, ha señalado el técnico Carlos Lanau, que no cree que los suyos busquen el lucimiento personal a estas alturas.

“Lo mejor para su visibilidad es que el equipo compita y, si es posible, gane”, ha replicado al respecto. Lanau no tiene muy claro qué HLA Alicante van a encontrarse, por su irregularidad y las bajas que presentan. Preparado para todo, la idea es “jugar con todo el ritmo del mundo, apretarles en defensa y ser capaces de presionar y controlar a sus tiradores”. La situación de los alicantinos, aunque beneficiosa por un lado genera un grado de incertidumbre a los oscenses: “No nos alegramos”, ha asegurado el técnico, que ha explicado que “hay temporadas en la que mantener la tensión es costoso y desgasta mucho más. En nuestro caso tenemos una inercia y ese estrés hace días que no lo tenemos. Tenemos ganas de acabar pero no hay ansiedad”.

Con el deseo del mejor final posible, la trayectoria de los últimos encuentros, en los que se ha superado a Força Lleida y Melilla, indica que “el equipo va mentalizado y preparado. Contra el Estudiantes era más difícil, pero de aquí a final de temporada vamos a competir cada partido”. Los oscenses pueden ser unos de los jueces del descenso, pues en las dos jornadas finales recibirán al Juaristi y visitarán al Prat, ambos al acecho de la permanencia con diez victorias.