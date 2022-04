Mekowulu: "Vengo al Casademont Zaragoza para aportar energía"

"Vengo a aportar energía", anunció este jueves Christian Mekowulu, durante su presentación oficial como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. El pívot, de 27 años y 2,06 metros de estatura, se incorporó el pasado martes a los entrenamientos del cuadro aragonés, una vez superado el preceptivo reconocimiento médico, y participará en los últimos ocho encuentros de la Liga Endesa, donde los zaragozanos tienen por delante un arduo y sinuoso recorrido hacia la salvación. Debutará mañana, en Sevilla, ante el Real Betis, en un duelo que medirá a los dos últimos clasificados del campeonato.

"Me he sentido muy bien acogido por los compañeros desde el primer momento, y eso siempre facilita la adaptación", confesó el nigeriano, quien considera que "hay química no solamente en la cancha", sino también "en el vestuario", donde el grupo está comprometido "al máximo" para voltear "cuanto antes" el escenario actual. "Me encuentro muy bien, aunque poco a poco, conforme vaya acumulando entrenamientos, iré cogiendo mi mejor forma", afirmó Mekowulu en relación a su estado físico, consciente de que el equipo suspira por verlo en plenitud. De hecho, el Casademont necesita que rinda con inmediatez, desde el primer día, porque ni el calendario, ni los rivales, ni la agónica situación clasificatoria admiten ya concesiones.

"Yo estoy preparado para jugar en Sevilla, este mismo sábado; aunque es una decisión que le corresponde tomar al entrenador", indició el pívot, quien dotará al equipo de "mayor capacidad defensiva, rebote e intimidación", tres de las carencias que están lastrando al Casademont desde el inicio de la temporada. "Vengo a aportar energía –insiste el nigeriano–. Y con mi energía puedo ayudar a cambiar la intensidad defensiva, lo que aumentará nuestras opciones de conseguir victorias".

Aunque Mekowulu ha actuado de ala-pívot "en algunas ocasiones", también explicó que prefiere "jugar en la posición de ‘5’", donde se siente "mucho más cómodo", ya que, por su "altura y rapidez", es donde puede generar "más ventajas" y ser "más beneficioso" para el equipo.

El nigeriano se incorpora al Casademont procedente del Dinamo Sassari italiano, donde ha firmado unos registros de 9,5 puntos, 6,4 rebotes y 11,8 créditos de valoración por partido, en los 25 minutos de media que ha permanecido sobre la pista. Además, el pívot ha participado en 6 encuentros de la presente edición de la Basketball Champions League, con unos guarismos de 9,3 tantos, 5,8 capturas y 11,5 de nota general por encuentro. Ahora robustecerá el juego interior de los zaragozanos en este tramo final de la competición.

En este sentido, el Casademont se halla incrustado en la penúltima posición de la tabla, con un balance de ocho triunfos y 18 derrotas en los 26 choques disputados. Mekowulu se estrenará en la Liga Endesa este sábado, ante el colista, el Real Betis (18.00), en un duelo que se antoja decisivo en la lucha por la salvación; posteriormente, al cuadro aragonés le aguardan los partidos contra el Monbús Obradorio (13 de marzo), el Barcelona (día 16), el Bilbao Basket (1 de mayo) y el Morabanc Andorra (9 de mayo), en el pabellón Príncipe Felipe; y también los desplazamientos a Lugo (23 de abril), Vitoria (7 de mayo) y Murcia (15 de mayo).