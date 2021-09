Waczynski: "El Casademont tiene buena pinta"

Adam Waczynski por Santi Yusta. La baja del prometedor alero en el Casademont Zaragoza ha sido cubierta con el fichaje del experto jugador polaco. Aglutina experiencia y versatilidad Waczynski. Con 31 años y un largo recorrido en la ACB, con sus dos metros y 90 kilogramos, apuntalará al conjunto aragonés en el curso que el próximo domingo arrancará ante el Baxi Manresa. En un principio, Waczynski llega con un contrato de tres meses, aunque el deseo del jugador es estirarlo. “Mi objetivo es quedarme toda la temporada”, se arrancó.

Con capacidad para desenvolverse en el quinteto desde el ‘2’ al ‘4’, desde escolta hasta las cercanías del aro, Waczynski realizó una primera auditoría, muy somera, de su nuevo equipo. “El equipo tiene buena pinta. Son buenos chicos, me gusta el equipo. También he hablado con el entrenador. Quiero ayudar todo lo que pueda”, reiteró el veterano jugador.

Después de militar en un club con la ambición del Unicaja de Málaga, Waczynski asegura llegar en buena forma a Zaragoza. “Estoy bien. He entrenado cinco semanas con Diego Vázquez. Me faltaba jugar cinco contra cinco, pero ya lo he hecho. Cada entrenamiento me siento mejor”, confirmó.

Waczynski se introdujo después en lo que será su aportación real al Casademont Zaragoza. “Voy a poner toda la actitud, mi experiencia, mi capacidad en el tiro de tres puntos. También voy a ayudar con algunos consejos a los más jóvenes. Además, estoy contento, estoy bien, estoy en un buen lugar para ayudar al equipo”, apuntó.

Respecto a la construcción del equipo, Waczynski proclamó su confianza en el conjunto que se está edificando. “Cook, Rodrigo y Mc Lean tienen mucha experiencia. Además, los jóvenes quieren crecer. Hay una buena mezcla. Tengo buenas sensaciones. También hay una buena filosofía para los tiradores. Jugando así, se puede anotar”, enfatizó.