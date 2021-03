El Levitec Huesca echa por tierra su ventaja en Melilla

El Levitec Huesca ha comenzado con una derrota por 85-78 su andadura en el grupo por la permanencia en la LEB Oro en un partido que supone el recordatorio de que el camino estará lleno de minas. Ha ido casi siempre por delante en el marcador hasta un último cuarto en el que el buen trabajo hasta entonces se ha desperdiciado. Un parcial de 24-13 ha condenado a los de Óscar Lata, que saben que deberán ganarlo todo en el Palacio y, quizá, rascar un triunfo en los tres desplazamientos que quedan. Lo mejor, el gran debut de Mike Moore con 19 puntos.

Con el ala-pívot estadounidense recuperado y destacado de inicio, el Levitec se ha agarrado a la superioridad de Vilà en la pintura para empezar con un prometedor 0-4. La precipitación en los dos equipos ha lastrado el arranque del partido. El Melilla, con ataques rápidos y escaso acierto, ha igualado y Moore ha vuelto a impulsar a los verdiblancos desde la línea de tiros libres. La escasez de puntos y la igualdad delataban la guerra de nervios que va a ser esta fase por la permanencia. Vilà ha vuelto a romper la sequía (6-8) y Round ha prolongado el buen arranque de los aragoneses con un triple.

Los verdiblancos se han puesto cinco arriba (8-13) y han buscado un equilibrio entre su juego interior y exterior que plasmase su superioridad. Sin embargo, los locales se han situado a tres tímida reacción mediante y tras corregir sus numerosas pérdidas de balón (17-20). El segundo cuarto ha nacido con otra declaración de intenciones y el Melilla ha logrado su primera ventaja con un parcial de 7-0 (26-25) que ha llevado a Óscar Lata ha solicitar un tiempo muerto. Los oscenses han perdido parte de la frescura inicial y respirado con tres triples casi consecutivos de Moore y el refresco de Cubillán en la dirección al descanso (36-42).

Tras el receso, los melillenses han aplicado un punto más de intensidad que ha forzado al Levitec a redoblar la seguridad defensiva. No ha podido evitar dos triples de los locales tras los que se ha mantenido una ventaja interesante (46-51). Un triple de Cubillán no ha evitado que el cuadro anfitrión recortase diferencias de forma amenazante. Un 7-0 ha forzado de nuevo a Lata a parar el choque con 53-54 y en la siguiente acción el Melilla ha vuelto a adelantarse. Corvalán de tres y un mate de Rosa han evitado males mayores (55-61) y los dos equipos no se han despegado a la espera del cuarto decisivo (61-65).

Más de dos minutos sin anotar han pasado factura y el Melilla se ha vuelto a situar al frente con un 9-0 entre el desconcierto visitante y las rotaciones (70-65). El exbase peñista Alec Wintering ha ejercido de líder de los suyos frente a un Peñas cada vez más angustiado y con alguna pérdida infantil. La sequía ofensiva amenazaba ruina y ni Mackenzie, decisivo en el cierre la semana pasada con el Força Lleida, ha podido poner orden. Con 77-71, el Peñas ha intentado todo al límite de sus aptitudes. Moore ha anotado de tres y Lafuente ha recortado con dos tiros libres (81-76). No ha habido margen para más en el intercambio final de canastas.