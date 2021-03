El Levitec Huesca cierra la primera fase arropado por 300 aficionados

Próxima estación: esperanza. La del Levitec Huesca de salvar la categoría en la Liga LEB Oro. Los verdiblancos se preparan para afrontar la segunda fase y antes tienen una cita muy importante, que servirá para configurar con cuántos triunfos se accede a la definitiva. Aguarda este viernes el Força Lleida en la vuelta del público verdiblanco al Palacio de los Deportes (20.30, Aragón Deporte y LaLigaSports.TV). La victoria puede allanar el camino y hay una gran diferencia entre pasar con cuatro o solo con dos, lo que determinará un duelo aplazado en su día por los casos de covid-19 detectados en el conjunto catalán.

Se trata de un partido con estímulos más allá de lo que suceda en la cancha y que los de Óscar Lata afrontan después de haber acariciado el triunfo en Almansa y de una progresión que hasta la fecha no se ha traducido en buenos resultados. El técnico gallego ve a su equipo “muy bien”, con “ganas e ilusión” a pesar de que no puede contar todavía con Mike Moore y Luis Parejo. Lata no sabe muy bien qué rival esperar: “Nos hemos ocupado poco. Han llevado la enfermedad con discreción y opacidad. No sabemos en qué condiciones estarán, pero pensaremos que están en un caso normal. Pensamos más en nosotros que en ellos”.

Todavía siente “rabia” por la derrota en tierras manchegas y ahora este encuentro “ya es de la segunda vuelta, porque de ganar Lleida ya estaría con nosotros en la fase para evitar el descenso”, y considera más secundario el ‘basketaverage’. No contemplan la derrota e insiste en olvidar las condiciones del contrincante porque “podría inducir a cierta relajación. Vamos a jugar con un equipo muy experimentado que ha tenido hándicaps para llegar a este encuentro”. El Levitec tendrá después otra semana hasta que arranque la nueva competición después de que la Federación Española aplazase su inicio hasta la segunda jornada para que el Lleida recupere las tres jornadas pendientes.

Hasta 300 espectadores podrán entrar en el Palacio de los Deportes, con preferencia para los 180 socios de la entidad. Estos tenían derecho hasta la medianoche del viernes a reservar su localidad y, a partir de ese momento y hasta el final de las existencia, estarán al alcance del público en general con un coste de diez euros. La entrada al Palacio de los Deportes se realizará por las puertas norte y sur, y para evitar aglomeraciones se recomienda acudir con tiempo. El uso de la mascarilla será obligatorio, se realizarán mediciones de temperatura y se facilitará gel hidroalcohólico.