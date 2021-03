El Levitec Huesca se prepara para la vuelta de los aficionados al Palacio de los Deportes

Ya es oficial, el Levitec Huesca cerrará la primera fase de la LEB Oro recibiendo el viernes al Força Lleida a las 20.30. El partido, uno de los tres aplazados que deben solventar los ilerdenses entre esta semana y mediados de la que viene, permitirá que los oscenses, en caso de victoria, arranquen la pelea por la salvación con un balance de cuatro triunfos y cuatro victorias, por lo que conseguir un resultado positivo es relevante y para lograrlo por primera vez en toda la temporada contarán con el aliento de sus hinchas. Hasta 300 espectadores podrán entrar en el Palacio de los Deportes, una circunstancia no exenta de peculiaridades para la que se ha preparado el club.

“Estamos muy contentos por contar por primera vez esta temporada con nuestra afición, pese a que solo sea un 6% del aforo total, confiamos en que su apoyo nos ayude a sacar una victoria fundamental para alcanzar el objetivo de la permanencia”, afirma el gerente del CB Peñas, Jorge Lachén.

Para acceder al pabellón, en primer término tendrán preferencia los 180 abonados que se aventuraron a obtener su carné de temporada al inicio del curso a pesar de no saber si finalmente iban a poder asistir a los partidos o no. En aquel momento, no se les asignó asiento fijo por lo que ahora podrán elegirlo en cada partido. Aunque también se puede hacer de forma presencial en el Peñas Center (los lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00, y los martes y viernes de 8.30 a 14.30), en la página web del club se ha habilitado una plataforma para reservar de forma gratuita la entrada.

En concreto, para el encuentro del viernes, los socios podrán confirmar sus pases hasta el jueves a las 23.59. A partir de entonces, la plataforma quedará abierta al público general para adquirir las entradas restantes, que tendrán un coste de diez euros.

La entrada al Palacio de los Deportes se realizará por las puertas norte y sur, y para evitar aglomeraciones se recomienda acudir con tiempo. El uso de la mascarilla será obligatorio, se realizarán mediciones de temperatura y se facilitará gel hidroalcohólico.