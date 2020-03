Doble incertidumbre en el Levitec Huesca ante el coronavirus

Sin poder jugar y sin poder entrenar, en el primer equipo del CB Peñas, el Levitec Huesca, al igual que en el resto de ámbitos, deportivos o no, se vive con expectación el desarrollo del avance de la epidemia del coronavirus y sus diferentes derivadas. Después de dos días sin ejercitarse, el grupo que dirige Guillermo Arenas se ha reunido este sábado con los responsables de la entidad oscense, representante aragonés en la LEB Oro, para analizar la situación. Sobre la mesa, dos son las incógnitas principales, ¿qué pasará con la liga y cómo deben proceder los jugadores en los próximos días?

Respecto a esto último, la plantilla cuenta con una serie de indicaciones acerca de posibles ejercicios que pueden llevar a cabo en sus hogares y de pautas que deben seguir en aspectos como la alimentación. De todos modos, ante la incertidumbre que varios de los jugadores sienten, la intención del club es de no poner trabas a aquellos que quieran marchar a sus países de origen. No en vano, las restricciones para el movimiento de personas que se están aplicando tanto de un estado a otro como dentro de cada territorio nacional hace que la situación de los estadounidenses Olin Carter y Alec Wintering, por ejemplo, no sea sencilla después de que ya se hayan suspendido los vuelos desde Europa a Estados Unidos. Tampoco tiene fácil regresar a Lituania por vía terrestre Robertas Grabauskas tras el cierre de fronteras aplicado por Polonia.

En cuanto a la competición, el panorama ha resultado a lo largo de la semana muy cambiante con hasta tres comunicados al respecto por parte de la Federación Española de Baloncesto. Primero se adoptó la medida de jugar a puerta cerrada, después se anunció la suspensión de la jornada correspondiente al actual fin de semana y por último, por ahora, se decidió aplazar las tres próximas citas del calendario. Es decir, una más que en el resto de competiciones baloncestísticas, atendiendo a que tras las jornadas 25 (13 de marzo) y 26 (22 de marzo), la 27 en la LEB Oro estaba fijada para el 24 de marzo, martes, por lo que el margen para ponerse otra vez en marcha iba a ser escaso.

De reanudarse la competición entonces, habría que hacer hueco a estas tres fechas e incluso, en algunos casos, a otra más dado que hay pabellones cuyo cierre está decretado hasta final de mes. Para ello, la liga se debería o bien comprimir acortando el plazo entre unos partidos y otros, o bien expandir alargando su finalización, opción que económicamente resultaría gravosa para la mayoría de los clubes. De todos modos, entre los posibles escenarios que se manejan de cara a un futuro aparece también la posibilidad de que la temporada sea anulada definitivamente.

A falta de diez jornadas para el final, el Levitec Huesca marcha 14º con nueve victorias, una más que el Liberbank Oviedo, antepenúltimo, que marca el descenso. Después de perder la semana pasada con el Melilla (87-62), el calendario indicaba que en las tres próximas debía de recibir al Mallorca, visitar al Breogán y ejercer de anfitrión con el Breogán.