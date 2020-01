El Levitec Huesca busca la victoria a partir de la mejoría defensiva

El Levitec Huesca se ha descosido en los últimos partidos. Encajó 91 puntos en la derrota de Alicante y 100 contra el líder, el Valladolid. Por ello, la primera premisa de los verdiblancos para tratar de imponerse al Cáceres en el comienzo de la segunda vuelta es mejorar sus prestaciones defensivas. Buscan un triunfo este viernes en el Palacio de los Deportes (21.00) que les acerque a la zona de ‘play off’ y les siga alejando del descenso de nuevo con la baja del base Fran Cárdenas.

El cuadro peñista, con siete victorias y diez derrotas, ha visto empañada levemente su trayectoria tras los partidos citados; por ello, el técnico Guillermo Arenas ha analizado este jueves que “estamos tratando de volver a recuperar las sensaciones en defensa, hemos encajado demasiados puntos en los últimos partidos. El Cáceres tiene mucha calidad individual y debemos controlarla para tener éxito en el partido y todo pasa por mejorar ese aspecto”.

Por ello, esta ha sido una semana de trabajo “exigente en defensa, pues los jugadores deben dar ese pase adelante. No es fácil por la dinámica de los últimos partidos y vamos paso a paso”. El entrenador del Levitec ha dado la cara por los suyos ante las críticas que ha deparado el doble chasco con Alicante y Valladolid: “Se tarda mucho en construir y muy poco en que todo parezca malo. En los buenos momentos el equipo ha sabido competir. Las derrotas pueden llegar y todos los equipos pasan por varios momentos difíciles”.

El Levitec se impuso en Cáceres por 63-71, lo que en cierto modo puede servir de referencia pese a que Arenas anuncia que “la segunda vuelta seguramente tendrá cosas distintas a la primera. Ellos son uno de los rivales ante los que podemos competir, y más en casa”. El conjunto extremeño tiene “las ideas muy claras, está metido en el partido los 40 minutos y acumula jugadores con experiencia. Seguramente nos apretarán y hemos de ser constantes. Hemos recibido parciales y tenemos que aprender”.

Ese crecimiento pasa por “mejorar en defensa, subir el nivel individual y las responsabilidades de cada uno. Todos los rivales tienen calidad defensiva. Cuando nos metan parciales hay que aumentar la concentración”. Incide Arenas en la necesidad de trabajar en equipo y dejar de lado los egos si no repercuten en beneficio del colectivo. No podrá sumar Cárdenas, que no ha podido trabajar estos últimos días debido a sus problemas en el tobillo.