Estreno a lo grande del Casademont

Aunque los entrenadores vistieran zapatillas y pantalón vaquero (Fisac) o chándal (Laso), hay que concederle el mérito que aglutina el triunfo del Casademont Zaragoza en su presentación oficial, en el XVI Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza-Memorial José Luis Abós. Superó a todo un Real Madrid, dominador del baloncesto español y europeo en el último lustro. Cierto es que el Madrid de Laso se mostró laxo sin las estrellas ausentes que hoy disputarán la final del Mundial de China con Argentina (Facu Campazzo, Nico Laprovittola y Gabriel Deck) y con nuestra España (Rudy Fernández y Sergio Llull). Tan cierto como que en el Casademont también faltaba el finalista argentino Nico Brussino y que su techo, Javier Justiz, no compareció al arrastrar molestias. Laxitud de los de Laso al margen, reitero, es legítimo considerar que el temporadón del curso pasado no fue fruto de la casualidad y que, si el factor fatiga de Europa no lo quebranta, hay motivos para creer en este nuevo Casademont de Fisac.

De inicio, Fisac apostó por dos bases en pista, con Carlos Alocén y Rodrigo San Miguel, siempre con el objetivo de controlar un perímetro en el que los mejores del Real Madrid se encontraban en esos momentos durmiendo en China. Seeley y Barreiro acompañaron a los bases, con Fran Vázquez como único pívot puro. Pablo Laso, por su parte, recompuso la periferia con Mario Nakic y el chaval Mateo Spagnolo. El francotirador Carroll y el versatil Randolph acompañaban al gigante Tavares.

La muñequita linda de Carroll y la manaza de Randolph, con un solemne tapón sobre Barreiro, concedieron las primeras ventajas al Madrid, que mandó de inicio. Experimentó Fisac con Krejci y Hilnason. Carroll otorgó ventajas de hasta ocho puntos a los blancos (5-13). Aparecieron en el ruedo Radovic y Seibutis y el Casademont se puso serio, con un remonte (17-18) detenido por Laso a falta de 20 segundos para el cierre del primer acto. El niño Núñez, el genio cadete del Madrid, dejó en bandeja el 17-20 al paso de la primera meta volante.

Javi García y Robin Benzing comparecieron en el segundo acto. Mientras, Laso también rotaba todo su plantel, en teoría excelso pese a las estrellas de China. Radovic empató a 20 desde el triple, rubricando la primera renta aragonesa San Miguel desde el tiro libre (27-25). La mejora local no era solo ofensiva. Atrás se bunquerizó el Casademont ante un Madrid cada vez menos atinado en el lanzamiento y más contemplativo en defensa. Paró de nuevo el partido Laso para activar al colectivo que gestiona. Pero no, el descaro de Krejci y Alocén estiraron la ventaja hasta los seis puntos. Incluso Seeley prolongó la crecida hasta los ocho (33-25). Solo Carroll decía presente en los visitantes, clausurando ‘Magic’ Aloncén un notable primer tiempo local con un triple (36-29). Más que el mismo marcador global merece un subrayado los solitarios nueve puntos que los de Fisac le dejaron anotar el Madrid en el segundo cuarto.

Una antideportiva de Hilnason sobre Nakic abrió el tercer cuarto. El Madrid fruncía el ceño ante un Casademont cada vez más firme, sobre todo cuando Fisac reunió a los dos grandes en la pista (Fran Vázquez y Hilnason). Seibutis devolvió los ocho puntos de diferencial desde la personal (44-36). El Madrid intentó replicar. Por fin Randolph y Causeur se unieron a Carroll. Completó la voltereta el chico Núñez (46-47), aunque el checo Krejci recuperó al mando para el Casademont con un canastón que anuncia lo mejor. Benzing dejó el empate sobre el bocinazo del tercer parcial (50-50).

Benzing terció en el tibio goteo de puntos del último cuarto con dos canastas consecutivas que dispararon al Casademont (56-52). Laso agotó sus tiempos muertos para demandar un último esfuerzo. La ventaja zaragozana la engordó Radovic desde el triple (61-54). Un 2+1 de Rodrigo San Miguel dejaba al Madrid a 10 puntos. Solo quedaban cinco minutos. Un triple de Randolph, unos libres de Carrol y otro triple de Randolph le hicieron sentir en el cogote del Casademont el aliento del Madrid (64-62). Pero otro triple del juvenil Javier García alimentó definitivamente las opciones aragonesas. Tic-tac, tic-tac, cinco arriba y solo dos minutos. Tiempo insuficiente para la remontada del gran Madrid de Laso. Tiempo suficiente para saborear una prometedora victoria del Casademont Zaragoza (72-63).

Ficha técnica

72 - Casademont Zaragoza (17+19+14+22): San Miguel (10), Alocén (6), Seeley (4), Barreiro (2), Fran Vázquez (8) -cinco inicial- Seibutis (8), Radovic (12), Echeguren (-), Benzing (9), Krejci (4), Hlinason (6) y Javi García (3).

63 - Real Madrid (20+9+21+13): Spagnolo (4), Carroll (16), Nakic (5), Randolph (13), Tavares (2) -cinco inicial- Causeur (4), Reyes (3), Garuba (2), Duscak (-), Núñez (6), Mckey (7) y Tisma (1).

Árbitros: Peruga, Torres y Padrós. No hubo exclusiones por personales

Incidencias: partido correspondiente al Trofeo Ibercaja-Ciudad de Zaragoza 'Memorial José Luis Abós' disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 6.453 espectadores.