Porfirio Fisac: "Lo que más me cuesta es hacer entender a los jugadores que sean humildes"

La comparecencia de Porfirio Fisac para hacer un balance de la primera vuelta de su equipo en la Liga Endesa ha servido para dar un toque de atención a sus jugadores, a los que exige más "humildad" y "hambre". Eso sí, el técnico ha dado un "notable" a la actuación de un colectivo que acumula ocho victorias y nueve derrotas, y que ha luchado por la clasificación para la Copa del Rey hasta la última jornada.

"Estoy satisfecho por los resultados obtenidos. Pero lo que más me cuesta es hacer entender al equipo todos los días que sean humildes y que actúen como una familia. Quiero que empujen más. Necesitamos más hambre, a veces estamos demasiados cómodos", ha señalado Fisac.

Otro de los mensajes que ha lanzado el preparador del Tecnyconta es que la prioridad pasa exclusivamente por sellar cuanto antes la permanencia en la élite. "En la Liga Endesa no se regala nada. Yo solo pienso en alcanzar 12 o 13 victorias. No pensar en eso, sería un grave error. Me gusta ser realista, no ilusionar con objetivos que están en el aire. Por presupuesto y estructura tenemos plantilla para luchar por la permanencia, ese es el objetivo real. Si quieres jugar los 'play offs', hazte de otro equipo", ha concluido Fisac.