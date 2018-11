Otra prueba de fuego para Levitec Huesca en Palencia

Los dos equipos están en un buen momento, y en las primeras posiciones en la clasificación con cuatro victorias cada uno, por lo que la igualdad puede ser grande, aunque el equipo palentino, al jugar en su pista y con el apoyo de su público, tendrá dos factores más a su favor que tratará de aprovechar.

Guillermo Arenas, entrenador del Levitec Huesca, ha admitido que el Palencia es un rival muy difícil de superar en su pista. "Palencia ha tenido un comienzo muy bueno, y sobre todo las dificultades se ven en que tiene una valoración media de 95 puntos, aportando todos los jugadores, y les falta Grimau. Han hecho una plantilla muy potente y en su casa es muy duro, pero tenemos que ir con la ilusión y las ganas de hacernos fuertes", ha dicho.

En el equipo peñista oscense no hay demasiada euforia, según el técnico del Levitec Huesca. "No hay demasiada euforia. El vestuario está contento porque las victorias hacen que se vea todo con más optimismo en este inicio de temporada, pero todos tenemos que tener claro que nuestro objetivo no puede cambiar, y hay que seguir trabajando para conseguir el mayor número de victorias posibles para conseguir el objetivo".

La clave del éxito que vive ahora el Levitec Huesca está en la aportación que todos los jugadores hacen, como ha ratificado Guillermo Arenas."Estoy contento con el rendimiento del equipo porque todos los jugadores aportan puntos y eso hace que el nivel, tanto en los partidos como en los entrenamientos, se mantenga para seguir mejorando y que todos estén motivados porque juegan minutos y aportan puntos”.

Del equipo palentino, el preparador del conjunto oscense ha destacado a varios jugadores que son determinantes. "Me preocupan todos, pero hay varios jugadores como Urko Otegui, Svitinovic, Jorge Sanz, Gusttys y Vasturia que son determinantes y que tendremos que tener especial cuidado con ellos”.