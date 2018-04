Víctor Lapeña: "Sólo tengo agradecimiento hacia el Stadium Casablanca, siempre será mi casa"

El entrenador del Mann Filter Víctor Lapeña ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa en el Salón de Actos del Stadium Casablanca. Según su deseo, ha sido el único que ha intervenido en el acto tras una mínima introducción por parte del director de comunicación del club, Manuel de Miguel.

Como estaba en el guión, Lapeña ha anunciado que no continuará entrenando al Mann Filter de la Liga Femenina de baloncesto tras más de tres temporadas al frente del equipo. El preparador zaragozano también ha afirmado que ya tiene firmado un contrato por un equipo extranjero de Euroliga, que no puede desvelar todavía.

"Esto no es un adiós ni un hasta luego, porque yo siempre he sido y seré del Stadium Casablanca", ha comentado Lapeña, quien ha expresado una larga serie de agradecimientos. "A Javier Sierra (presidente del club), una persona entrañable; al Patronato; a todos los empleados del club donde siempre he encontrado ayuda y una sonrisa, desde los de mantenimiento, a las chicas de oficinas o la gente del bar". Ha tenido también una mención especial para el patrocinador y los máximos directivos de Mann Filter, al igual que para su cuerpo técnico y para Freddy Gimeno, delegado de baloncesto hasta esta misma temporada.