Un Deportivo Aragón en inferioridad encaja un excesivo castigo de manos del Barakaldo

Con el ‘play off’ ya totalmente atado, las cuentas para el Deportivo Aragón ya están claras después de la derrota de esta mañana. Acabará quinto haga lo que haga en Calahorra dentro de siete días. En el cierre liguero en la Ciudad Deportiva, recibieron en la Ciudad Deportiva a otro de los conjuntos que también aspirará dentro de dos semanas al ascenso a Primera Federación, un Barakaldo que rubricó el subcampeonato, dando una imagen de equipo muy serio y dando razones del por qué de su destacada posición.

Que el nivel de exigencia para el filial iba a ser muy alto quedó pronto patente. No tuvieron que hacer mucho los vizcaínos para ponerse por delante, en una jugada en la que pudieron tocar la pelota varias veces dentro del área, hasta que Orozko, controlando de espalda y haciendo un giro rápido, batió a Acín. Buscó levantarse el Aragón de este inesperado giro inicial con una buena acción personal de Aragüés que blocó Unai y en una rápida internada por la banda derecha de Jay, que colocó un centro al que no pudo llegar Mañas, a pesar de tirarse con todo a por la pelota. Se quedaron con uno menos los de Larraz al ver la roja directa Keita por zancadillear siendo el último jugador a Txoperena cuando éste enfilaba el área. Hasta el descanso, fue una agonía constante sobre la meta local, rozando el Barakaldo hacer el segundo varias veces, aunque también pudo igualar el Aragón en un disparo lejano de Cuenca que a punto estuvo de colarse al cancerbero.

Tiró de arrestos el Deportivo Aragón en inferioridad, tuteando e igualando fuerzas ante un rival muy poderoso en el capítulo físico. De nuevo Cuenca se acercó al empate, pero las que otros días entraron esta vez no, siendo el larguero el que impidió que entrase un trallazo desde fuera del área. No dejó de intentarlo el punta, que hizo un regate sensacional a un defensor, al que dejó sentado, le pegó duro, y ahí estuvo de nuevo Unai para evitar la igualada.

Penalizó caro un error en la salida de balón que no lo desaprovechó el conjunto vasco. Cortezón recuperó, se fue en velocidad, cedió a Pacheco, que no perdonó por el palo corto. Sin solución de continuidad el castigo fue creciendo, en una jugada en la que debió ser señalado fuera de juego muy claro del punta visitante. La acción siguió, Gaztañaga lanzó desde la frontal, no pudo atajar Acín, y el rebote lo convirtió Pedernales picando por encima del portero blanquillo.

Que la pelota no quería entrar de ninguna manera volvió a quedar demostrado en una doble llegada de Yoha y Pau Sans en la que tampoco lograron el objetivo. En una contra en el 93’ la injusta goleada creció más, al marcar Cortezón a placer.

Ficha técnica:

RZD Aragón: Acín, Jay (Juan Sebastián, 66), Keita, Reda, Sola, Juan López (Barrachina, 39), Vaquero, Pablo Cortés (Vacas, 39), Aragüés (Yoha, 61), Mañas (Pau Sans 46) y Cuenca.

Barakaldo: Unai, Aimar, Gaztañaga, Artetxe, Oier (Imanol, 76), Pedernales, Isuskiza (Laka, 80), Huidobro, Txoperena (Pablo, 61), Pacheco (De Jesús, 76) y Orozko (Cortezón, 61).

Goles: 0-1, min. 7: Orozko. 0-2, min. 75: Pacheco. 0-3, min. 77: Pedernales. 0-4, min. 93: Cortezón.

Árbitro: Calvo Martínez. Amonestó a Juan López, Vaquero; y a Gaztañaga. Expulsó con roja directa al local Keita (30’).