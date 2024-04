Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Épila logra un empate ante el Utrillas en el descuento

ÉPILA 1-1 UTRILLAS

Épila: Abad, Lou, Lucio, Gil, Rupérez (Bretos, 78), Rafinha, Hamza (Berdún, 59), Óscar (Manau, 66), Tapia, Diego Gómez y Losfablos.

Utrillas: Láinez, Júdez, Hernández (Guillermo, 82), Redolar, Tena (Sánchez, 89), Álvaro, Royo, Adán, Casero, Muñoz (Leandro, 66) y Mallor (Alexandre, 66).

Goles: 0-1, min. 75: Tena. 1-1, min. 94: Tapia.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Tapia; Casero y Adán.

Comentario: El Épila sacó un punto in extremis ante el Utrillas tras un enfrentamiento muy disputado que, tras lo visto, pudo haber caído del lado de cualquiera de los dos. Un error en la prolongación, ya superado el 90’, fue clave para los intereses de los locales. Los pupilos de Rubén Zapater entraron muy bien en el partido, generando ocasiones en varios saques de esquina y balones directos, pero con poca claridad en los metros finales. Paulatinamente, el Utrillas fue mejorando, se asentó sobre el césped e hizo sufrir a los locales. Tras el paso por los vestuarios, el Utrillas siguió con un guion de partido muy claro: juego directo con balón para sorprender a la zaga local. Fruto de ello comenzó a generar aproximaciones claras hasta que en una acción combinada, Diego Tena abrió el marcador. El gol espoleó claramente a los de La Huerta, ante la necesidad de llevarse un resultado lo más positivo posible. Rafael Baldrés tuvo un remate de cabeza muy propicio que, sin embargo, se fue plácidamente a las manos de Marco Láinez. Cuando el partido entró ya en la recta final, el meta visitante cometió un error fatal, que otorgó a Rodrigo Tapia un mano a mano que desaprovechó. Con el empate, los de Rubén Zapater aún dispusieron incluso de un balón colgado que estuvo muy cerca de ver portería. Con este resultado el Utrillas continúa asentado en la zona media de la tabla y el Épila deberá seguir peleando por las posiciones de la parte privilegiada de la clasificación.

FRAGA 2-1 ALMUDÉVAR

Fraga: Marc, Genís, Álex, Alexis (Gerard, 77), Ramón, César, Unai (Pau, 62), Bautista (Soufiane, 58), Solano (Nico, 46), Marcel y Novials (Porlan, 62).

Almudévar: Albero, Luisja, Lucas, Emilio, Conte, Trullén (Pascual, 80), Agus, Lizer, Ros, Vera (Ñama, 46) y Veintemilla.

Goles: 1-0, min. 3: César. 2-0, min. 40: Alexis. 2-1, min. 95: César, en propia puerta.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Soufiane, Alexis, Álex, Gerard, César; Agus y Luisja.

Comentario: Victoria del Fraga ante el Almudévar en un partido trepidante y competido. El conjunto rojillo se adelantó nada más comenzar el partido gracias a una falta en la que César llegó solo para sorprender a Albero. Los locales efectuaron una buena circulación de balón, sin prisa y con convicción, buscando un hueco en la zaga amarilla. Los de Gállego fueron mejorando con el paso de los minutos y en un mal saque local, Trullén sacó un disparo que se fue al larguero. Poco antes del descanso llegó un gol que hizo daño a los visitantes; fue en un contragolpe culminado por Alexis donde poco pudo hacer Albero. En la segunda parte, los locales cedieron el dominio a los visitantes, que intentaron meterse de lleno en la lucha por el partido. Sin embargo le faltó el acierto que sí cosechó en otras jornadas. No fue hasta la prolongación cuando el Almudévar maquilló el resultado, donde ya no hubo tiempo para intentar el equipo local sacar un empate.

EBRO 3-1 TAMARITE

Ebro: Abad, Saúl, Espiérrez, Muñoz, Bernal (Garrido, 82), Llabrés, Paki (Diawara, 46), Chárlez (Mballo, 79), Iván Pérez, Escolar (Barrio, 73) y Quique Navarro (Sorbe, 82).

Tamarite: Bret, Pol, Morillo, Gerard, Varilla, Roc (Sales, 62), Solá (Youssef, 73), Raluy (Julen, 86), Martí (De las Heras, 62), Guti (Soriano, 73) y Flo.

Goles: 0-1, min. 41: Guti. 1-1, min. 54: Bernal. 2-1, min. 85: Sorbe. 3-1, min. 92: Diawara.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Chárlez, Sorbe; y a De las Heras.

Comentario: Victoria del Ebro, muy trabajada, ante un Tamarite que se llegó a poner por delante en el electrónico. El cuadro dirigido por Javier Genovés saltó al terreno de juego con el objetivo de generar peligro por medio de centros laterales, algo que lograron con regularidad pero sin ocasiones especialmente claras. El conjunto visitante fue el que golpeó primero gracias a un gol de Bernal tras una pérdida. Los arlequinados saltaron tras el descanso con el afán de darle la vuelta al luminoso. No tardaron en igualarlo, gracias a un remate de Bernal tras un centro. Hubo que esperar a los minutos finales para que Sorbe y Diawara, en un contragolpe, dieran tres puntos al Ebro para seguir en la pelea por los puestos altos de la Tercera Federación.

BELCHITE 97 0-0 ATLÉTICO MONZÓN

Belchite 97: Nacho, Gomis, Rey, Lantarón (Usher, 60), Cotoño, Gonzalvo, Ferruz, Choren, Tolo, Cabrero y Salcedo (Erick, 74).

At. Monzón: Gistau, Kirian, Carrera (Sarrablo, 79), Valencia, Perso (Sorinas, 71), Muñoz (Echeverría, 71), Fernando, Hernán, Daniel, Rico (Chipi, 46) y Mauro (Iago, 65).

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Cabrero; Muñoz, Hernán e Iago.

Comentario: Belchite y Monzón se repartieron los puntos en un choque donde las ocasiones más claras fueron para los de José Carlos Collados. En la primera parte, las llegadas a los metros decisivos fueron poco numerosas, aunque la más clara llegó en una acción desde el borde del área que la defensa local sacó cuando ya el esférico iba a entrar. El Monzón se mantuvo ordenado y replegado en su campo e intentó hacer daño a balón parado y al contragolpe. Tras el descanso, la tónica del partido fue similar y el Belchite dispuso de dos ocasiones muy claras, una de ellas en un mano a mano de lantarón que el portero del Monzón sacó muy acertadamente. Los oscenses respondieron con un disparo lejano de Valencia donde Nacho intervino con determinación. En la recta final, los de Collados dispusieron de una acción de Ferruz ante Gistau, que sacó bien con los pies, y otra en un posible mano a mano ya en el 90’ donde se señaló fuera de juego.

HUESCA B 0-1 CUARTE

Huesca B: Hórreo, Alin, Nacho, Espinosa (Fadiala, 89), Amandi (Rosero, 68) (Val, 89), Torguet (Escario, 55), David García, Guerrero, Rodri Val, Nabil (Cissé, 55) y Armero

Cuarte: Hidalgo, Solbes, Lucho (Valdés, 74), Gassama (Pinto, 81), Cota (Sesma, 81), Arturo, Isaac (Íñigo, 81), Martínez, De Sus (Ramí, 67), Roberto y Chus Herrero.

Goles: 0-1, min. 3: Lucho.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a Armero, Amandi; a De Sus, Arturo, Sesma e Íñigo.

Comentario: Pobre imagen la que volvió a mostrar el Huesca B ante el Cuarte en la Base Aragonesa de Fútbol, donde cayó por 0-1 gracias a un gol tempranero de Sánchez que le puso todo patas arriba al filial azulgrana. El partido no pudo empezar peor para un Huesca B que se vio obligado a remar a contracorriente desde el minuto 4, cuando Sánchez batió a Hórreo tras aprovechar una gran jugada de Gassama que le dejó con todo a placer para probar desde el interior del área, y no falló. A partir de ahí el conjunto zaragozano hizo valer su condición de equipo candidato a todo, y supo aguantar los escasos acercamientos que tuvieron los de Sebas Martínez. La más clara la tuvo David García al borde del descanso, cuando se quedó delante de Hidalgo tras un gran balón por alto de Guerrero que no supo aprovechar. El meta del Cuarte actuó de manera sobresaliente para evitar el empate. En la segunda mitad el Huesca B gozó de algo más de control, pero no fue suficiente para volver a meterse en el partido. Gran parte de culpa la tuvo el meta rival, que le sacó un disparo potente a Armero y se mostró siempre muy solvente bajo palos. A pesar de los movimientos que hizo Sebas desde el banquillo, todo fue insuficiente para retener algún en la BAF, donde no gana desde principios del mes de enero. Suma además cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria, lo que le ha estancado en tierra de nadie.

BINÉFAR 2-2 CARIÑENA

Binéfar: Marc, Solano (Samitier, 70), Calvo, Joel (Igor, 83), Álex, Fall, Cesc, Guido, Chicho, De la Fuente (Fofana, 61) y Arón.

Cariñena: Augusto, Rodrigo, Closa, Monge, Caicedo, Ibáñez (Orús, 69), Rica (Lorente, 46), Abuy, Basarte, Fajardo (Esquina, 75) y Gálvez

Goles: 1-0, min. 15: Chicho. 2-0, min. 24: Solano. 2-1, min. 41: Caicedo. 2-2, min. 47: Gálvez.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Arón, a Closa, Lorente y Monge. Expulsó por roja directa al local Sanz (60’).

Comentario: No le sirvió al Binéfar la renta de 2-0 inicial. La relajación posterior favoreció al Cariñena, colista, que acabó empatando. Pudo caer la victoria para ambos bandos, con la expulsión del portero Marc y con un uno contra uno en el descuento que Chicho no finalizó en condiciones. Salió bien el Binéfar, consciente de que necesitaba la victoria. En el 11, Chicho Barreda batió por abajo al meta Tavares. Fue el mejor tramo del Binéfar, que en el 24 hizo el segundo por medio de Solano tras una buena jugada coral. El rendimiento local bajó y lo aprovecharon los visitantes, que fueron acercándose cada vez más antes del descanso. Así, en el 41 Caicedo recibió un balón dentro del área y no perdonó. Y tras el descanso, Gálvez tuvo una falta en la frontal y la puso en la escuadra para nivelar el encuentro. A los literanos les entraron las dudas, y pudo haber ido a peor. En el 60, una falta de comunicación obligó a Marc a tocar el balón con la mano fuera del área, condenándole a la expulsión. El partido enloqueció con ocasiones en ambas porterías, mano a mano de Chicho en el descuento incluido, pero terminó en un justo reparto de puntos.

BORJA 0-1 EJEA

Borja: Montorio, Garrido, Gazzoni, Marín, Taboada (Montesinos, 82), Sanz, Raúl, Antero, Solans (De Pablo, 49), Navarro (Gea, 89) y Mario (Mbodj, 89).

Ejea: Yzan, Crespo (Álvarez, 46), Ginovés, Ramón, Torres (Iglesias, 80), Marín (Escobar, 58), Moha (Fedior, 71), Carrasco, Tudela (Kevin Lacruz, 80), Carbonell y Fadel.

Goles: 0-1, min. 94: Carbonell.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Sanz, Antero; a Ginovés y Carrasco.

Comentario: Dura derrota la que sufrió el Borja ante todo un Ejea, en el que los locales realizaron un partido muy serio ante el líder de la categoría. Primera parte muy igualada, donde las ocasiones estuvieron repartidas en ambos equipos, a pesar de que la batuta del partido la llevó el Ejea, demostrando el porqué está ahí arriba.

Tras el paso por vestuarios el partido siguió con la misma tónica que en la primera, igualdad y ocasiones para ambos conjuntos que no estuvieron acertados de cara a portería. Las más claras las tuvo el conjunto ejeano, pero el Borja, que realizó un partido muy serio, desbarató las intentonas de su rival. Los locales tuvieron dos ocasiones claras para incluso soñar con llevarse los tres puntos, pero perdonaron. Cuando parecía que el partido estaba visto para sentencia, Carbonell se sacó un gran disparo de falta directa para hacer lo que el Ejea no había conseguido en 93 minutos de partido, batir la meta del Borja. El Borja, en un intento a la desesperada, probó a colgar balones al área pero no dio tiempo para más, y el Ejea se llevó los tres puntos en un partido que le costó sacar ante un gran Borja que le puso contra las cuerdas.

CALAMOCHA 2-0 ILLUECA

Calamocha: Calavia, Sánchez, Olivera, Falo (Bilal, 55), Nilton, Otín (Pelegrín, 55), Nieto (Polo, 81), Castro (Pellejero, 72), Escuín, Mercadal y Marc.

Illueca: Aure, Mata (Pérez, 77), Montllor, Marvin, Andreu, Marín (Zakaria, 70), Yus (Liso, 62), Mene, Galán, Agustín y Villalba.

Goles: 1-0, min. 60: Pelegrín. 2-0, min. 80: Olivera.

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó al visitante Andreu.

Comentario: Victoria en casa del Calamocha ante el Illueca que le permite salir de su mala dinámica y asomarse, aunque aún desde lejos, a la zona de play-off y que hunde un poco más al Illueca en el descenso. Buen partido del conjunto turolense que terminó en victoria gracias a los goles marcados en la segunda parte. El primero, de Pele, tras asistencia del juvenil Bilal y el segundo obra de Ian, tras un cabezazo a la salida de un córner que dieron los tres puntos a los locales.

CASPE 2-2 FUENTES

Caspe: Máñez, Vicente, Losin, Sanz (Agbor, 85), Rotellar, Barriendos (Horno, 77), Marín, Gracia (Villaoslada, 69), Rubí, Iñaki y Álex Rubio.

Fuentes: Hernández, López, Salvador, Briz, Asensio (Tobajas, 65), Guti (Porroche, 81), Roche (Esteban, 81), Goez, Requeno (Axel, 69), Garín y Gayán (Casaló, 69).

Goles: 0-1, min. 8: Guti. 1-1, min. 31: Rotellar. 2-1, min. 53: Losin. 2-2, min. 62: Roche.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Sanz, Álex Rubio, Rubí; a Gayán, Garín y Casaló.

Comentario: Caspe y Fuentes firmaron tablas en un partido intenso y vistoso. El Fuentes se puso por delante nada más comenzar gracias a un pase profundo de Goez que Gutierrez aprovechó en un mano a mano. El Caspe fue creciendo con el paso de los minutos y dispuso de un penalti por un derribo. Rotellar no lo pudo transformar. Los de Romero insistieron ante un Fuentes compacto, ordenado y con un juego eficaz hasta que en un balón lateral, Rotellar mandó el esférico al fondo de la red. En la segunda parte, el Fuentes generó peligro con balones al espacio ante un equipo local que lo intentó por fuera aunque estuvo algo más impreciso que de costumbre. Finalmente, Karol puso a los suyos por delante gracias a un centro de Sanz. El Fuentes insistió y en un balón al espacio forzó un penalti que Mario paró pero nada pudo hacer ante el rechace. Con el electrónico igualado en Los Rosales, el partido se rompió aunque el cansancio comenzó a mermar a los jugadores. Un punto para cada uno en un partido trepidante.