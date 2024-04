Todas las crónicas del Liga Nacional: El Juventud sigue intratable y supera al Teruel

TERUEL 1-2 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Teruel: Pablo, Álvaro (Peña, 51), Reinaldo, Jorge (Civera, 79), Rubén, Emilio (Adrián, 51), Rubira (Peralta, 60), Diego, Fernando, Pardo (Iñaki, 60) y Álvarez.

Santo Domingo Juventud: Marcos, Armero, Ingalaturre, Valencia, Borrego, Iker Andrés (Alexandru, 72), Lucas (Mustienes, 65), Simón (Álvarez, 85), Ortiz (Arturo, 85), Iván Palos y Ruesca.

Goles: 0-1, min. 25: Iker Andrés. 0-2, min. 84: Simón. 1-2, min. 95: Diego.

Árbitro: Aranda Anquela. Amonestó a Rubén, Reinaldo, Jorge, Fernando; y a Simón.

Comentario: Victoria del Juventud ante el Teruel en un partido marcado por el calor. Los naranjas comenzaron mejor, acumulando llegadas y ocasiones en varios disparos que mostraron la ambición visitante. Los turolenses no sorprendieron a su rival y no lograron controlar en gran medida la posesión. En el 25, los visitantes se pusieron por delante en una falta lateral donde Íker entró en el segundo palo. Los locales mejoraron, aunque los naranjas siguieron estando cómodos, llegando con centros y por fuera, lo que pudo haber significado algún otro gol. En la segunda parte, la tónica general se mantuvo, con los jugadores sufriendo las elevadas temperaturas aunque el partido se fue abriendo poco a poco. El partido finalmente se partió y comenzó a haber un amplio número de ocasiones. En el 85’ llegó el 0-2 en un error donde Simón lo aprovechó. En el 95, Diego con un remate de cabeza metió al Teruel de lleno en el partido, acumulando balones en el corazón del área aunque el marcador ya no se movió.

ALCAÑIZ 2-3 MONZÓN FB

Alcañiz: Jorge, Julen, Bel, Toma (Téllez, 66), Tomás, Cebrián, Moliner (Alquézar, 60), Nicolás (Alonso, 5), Trallero, Asier y Gonzalo.

Monzón FB: Subías, Monteagudo, Floría, Fion, Iker, Víctor (Guarne, 69), Langarita, Santos, Jaoi (Sanjoaquín, 69), Ayoub (Abad, 90) e Izquierdo (Jorge, 61).

Goles: 0-1, min. 23: Floría. 1-1, min. 37: Asier. 1-2, min. 42: Víctor. 1-3, min. 45: Langarita. 2-3, min. 47: Asier.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Téllez, Gonzalo; Iker, Ayoub y Santos. Expulsó con roja directa al local Julen (81’) y por doble amonestación al también local Tomás (89’).

Comentario: Victoria del Monzón ante el Alcañiz en un partido donde los locales avisaron desde los primeros minutos con varias ocasiones, donde el portero estuvo acertado, aunque Floría puso el primero en un saque de banda colgado al área. Asier puso el empate tras dos rechaces tras una falta desde la frontal, aunque antes del descanso los oscenses pusieron tierra de por medio gracias a dos goles más, uno en un balón largo y otro en una transición. En la segunda mitad, los locales recortaron diferencias con un gran gol de Asier, lo que hizo que el partido estuviera abierto hasta el pitido final, aunque el marcador no se movió.

SAN GREGORIO 0-0 STADIUM CASABLANCA

San Gregorio: Marcos, Lezcano, Valencia (Efrén, 46), Clavería (Aladrén, 79), Conesa (Gómez, 59), Ndiaga, Gael (Manteca, 59), Miguel (Saganta, 59), Benavente, Foz y Ndiaye.

Stadium Casablanca: Portero, Alejandro, Jaime (Terreu, 70), Giménez, Vázquez, Floristán (Checa, 62), Asín, Laborda (Abderrazaq, 80), Alamañac (Lázaro, 80), Tito y Vinuesa.

Árbitro: Muñoz Yago.

Comentario: El San Gregorio se repartió los puntos con el Casablanca en un partido muy disputado, donde los dos equipos alternaron fases de dominio y ambos cosecharon ocasiones de peligro. Clavería tuvo la primera para los rojillos que sacaron sobre la línea del gol. De nuevo él dispuso de otra ocasión, donde el meta local intervino acertadamente. El Casablanca dispuso de una acción donde su lateral se adentró en el área rival y su disparo se fue por poco. En la segunda parte, los visitantes dominaron los primeros minutos, aunque se toparon con un acertado Gabardos. El partido se fue igualando y el San Gregorio intentó aprovechar alguna de sus ocasiones ante un Casablanca que tuvo en un saque de banda otra aproximación clara.

OLIVER 5-1 LA ALMUNIA

Oliver: Imanol, Capapé, Víctor, Javier (Rodríguez, 76), Mateo (Faraj, 66), Daniel, Escanero (Erik, 56), Marzal (Castro, 56), Colás, Palma (Ruiz, 56) y Fraile.

La Almunia: Sergio, Marcos (Hernán, 59), Iker Gil, Hugo Gracia (Macaya, 70), Hugo Vidal, Daniel (Nagy, 46), Arnal, Nonay (Torres, 46), Aísa, Macaya (Raúl, 46) y Marcos.

Goles: 1-0, min. 16: Palma. 2-0, min. 23: Escanero. 3-0, min. 51: Palma. 4-0, min. 57: Ruiz. 5-0, min. 71: Víctor. 5-1, min. 89: Iker Gil.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Palma, Colás; y a Marcos. Expulsó por doble amonestación al visitante Arnal (87’).

Comentario: El Oliver se llevó la victoria en un partido que confirma el descenso de La Almunia. Los visitantes saltaron bien posicionados y los azulgrana sufrieron para generar ocasiones. Sin embargo, Palma abrió el marcador en el 16’, en un balón largo donde disparó desde fuera del área. Varias situaciones para un Oliver que pudo anotar el segundo, como por ejemplo en una llegada de Martínez, otra de López y otra de Colás. En un pase interior, Escanero superó al portero y dio tranquilidad a los de Bríngola. Tras el paso por vestuarios, buen comienzo local, con un gol de Palma tras un sensacional pase de Escanero. Erik tuvo en sus botas el cuarto en dos acciones y también, en otra posterior de Colás, pudo llegar un cuarto gol que llegó con la firma de Ruiz. La Almunia dispuso de un mano a mano donde Rodríguez cortó la acción muy acertadamente. Faraj asistió a Víctor para poner el quinto. En el 90’, Íker se fue hacia dentro y sorprendió al Oliver para poner el definitivo 5-1

ESCALERILLAS 0-2 REAL ZARAGOZA B

Escalerillas: Lozano, Bryan, Aarón (Adrián, 46), Trotskyy (Abdelghani, 46), Abdellah (Kevin, 46), Oumar (Antonio, 64), Insa (López, 67), Aarón, Famara, Sebastián y Alí.

Real Zaragoza B: Marcos, Héctor, Jorge, Aguilar, Daniel (Laseca, 75), Pablo, Cristian, Cazorla (De Gregorio, 64), Soriano, Bescós (Franco, 75) y Enzo (De Miguel, 68).

Goles: 0-1, min. 27: Cazorla. 0-2, min. 32: Bescós.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó al visitante Marcos.

Comentario: Victoria del Zaragoza en un partido cuya primera parte fue igualada y con escasa ocasiones para ambos. Sin embargo, los blanquillos se adelantaron. La tónica se mantuvo, con un Escalerillas que intentó presionar arriba hasta que en una falta Bescós marcó el segundo. Dos acciones determinantes para irse el filial con ventaja al descanso. Los cambios espolearon a los locales, que intentaron meterse de nuevo en el partido. Fruto de ello dispusieron de un penalti que no transformaron, lo que derivó en que el marcador ya no se moviese.

AMISTAD 4-0 UTEBO

Amistad: Iker, De Alfonso (Vicente, 73), Moreno, Baquero, Aliaga, Izan, Manzanero, Diego Pablo, Fabrice (Maykel, 65), Bernal (Abenia, 62) y Marco (Del Río, 46).

Utebo: Iosua, Castillo (Samuel, 46), Vicente (Enzo, 62), Ángel, Hillera (Rubén, 46), Morán (Ndiaye, 73), Juan, Carbonell, Raúl (Ionut, 62), Fantova e Iker Gómez.

Goles: 1-0, min. 48: Manzanero. 2-0, min. 62: Del Río. 3-0, min. 64: Iker Gómez, en propia puerta. 4-0, min. 79: Manzanero.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga.

Comentario: Clara victoria del Amistad ante el Utebo en un partido donde los goles tardaron en llegar. En los primeros minutos, el Amistad intentó superar a la zaga azulona aunque le costó; el electrónico no se movió y el Utebo supo jugar sus cartas. En la segunda parte, los rojillos fueron mucho más efectivos y Manzanero abrió el marcador en el 48’, en una acción clave para el devenir del partido. Los dos goles posteriores de Del Río y Gómez, en propia puerta, dejaron el partido más que sentenciado aunque el propio Manzanero cerró el electrónico con un cuarto gol.

HERNÁN CORTÉS 1-1 EBRO

Hernán Cortés: Omar, Guillén, Sabater, Abilio (Wilder, 75), Ormad (Luis, 75), Franco, Javier, Palacios, Arilla (Ismail, 65), Crespo y Anadón (Jaime, 65).

Ebro: Chabier, Puertas, Bielsa, Santarromana (Cebollada, 79), Eder, Arambillet, Monaj (Elvis, 60), Radu, Calvo (Plaza, 79), Zuazu (Emilio, 60) y El Hadji.

Goles: 1-0, min. 9: Ormad. 1-1, min. 23: El Hadji.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Guillén; Bielsa y Calvo.

Comentario: El Hernán Cortés y el Ebro se repartieron los puntos en un partido donde los locales se pusieron por delante con un disparo de falta por debajo de la barrera. Los visitantes fueron mejorando pero no tuvieron llegadas claras hasta el gol de Ormad, que supuso el empate a uno. En la segunda parte, las ocasiones más claras fueron para Palacios y otra de Franco que el meta detuvo con el pie. El electrónico ya no se movió.

IPC LA ESCUELA 1-1 HUESCA B

IPC La Escuela: Joao, Kontonis (Jefferson, 79), Escobar, Chamorro, Matías (Belio, 75), Torres (Gabriel, 63), Ferrando, Jarome, Yeray (Tavares, 63), Deivi y Walter.

Huesca B: Azagra, Lucas, Jairo (Pinilla, 75), Bazago, Velázquez, Losfablos, Marcos, Unai (Giacomo, 46), Fofana, Osán (Del Pueyo, 75) y Daniel (Villabona, 75).

Goles: 1-0, min. 8: Matías. 1-1, min. 32: Bazago.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Ferrando; Unai, Villabona y Pinilla.

Comentario: Justo empate entre el IPC La Escuela y el Huesca B en un partido con mucho ritmo, intensidad y bonito para el espectador.

Salió mejor el Huesca al partido, pero en una contra el IPC aprovechó para ponerse por delante, por medio de Matías, e incluso tuvieron varias ocasiones claras para hacer el segundo. Al poco de la media hora de partido, empató la contienda el Huesca B después de un saque de banda que remachó Bazago.

En la segunda mitad, el Huesca tuvo más pelota y posesión, e hizo que el IPC jugara en su campo. Generaron ocasiones, pero no estuvieron del todo acertados de cara a puerta. El IPC intentó salir rápido a la contra tras robo para pillar a la defensa del Huesca B pero sin éxito. Finalmente el partido terminó en empate, justo por lo visto sobre el feudo del IPC La Escuela.

BALSAS PICARRAL 4-1 MONTECARLO

Balsas Picarral: Diego, De Lope, Alejandro, Zidane (Sampietro, 86), Yeray (García, 78), Romanillos, Subías, Wedam (García, 78), Callen (Cervera, 18), Taus y De Diego (Brizuela, 86).

Montecarlo: Iñaki, Víctor, Portero (Barbas, 69), Prades (Carp, 62), Dos Santos, Del Cerro (Sanjuan, 62), Villanueva, Tomás, Abenia, Marco (Amine, 77) y Cubillo

Goles: 1-0, min. 2: Callen. 1-1, min. 34: García. 2-1, min. 40: Ayuda. 3-1, min. 58: De Diego. 4-1, min. 84: De Diego

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Callen, Cervera; y Villanueva.

Comentario: El Balsas Picarral no dio opción al Montecarlo y se llevó una contundente victoria gracias a su acierto en ataque. Partido entre dos equipos que buscaron la victoria desde el primer minuto. Comenzó el Balsas golpeando primero a balón parado. Después el Montecarlo tomó el control del partido y dominó el balón y fruto de ello consiguió empatar el partido con gol de Marco. El Balsas no se achicó y Ayuda con un golpeo desde la frontal puso el dos a uno en el marcador. En la segunda parte, el conjunto de La Paz intentó empatar pero los locales pusieron tierra de por medio con dos goles de David De Diego, el último de bella factura. El equipo de Puyo pudo aumentar su ventaja a la contra pero el marcador ya no se movió.