El Tarazona vence al Lugo y encadena su tercera victoria consecutiva para seguir fuera del descenso

El Tarazona lo volvió a hacer. Victoria de muchos quilates en el difícil campo del Lugo. Un solitario gol de San Emeterio en la segunda parte vale tres puntazos que les sirven para seguir fuera de las posiciones de descenso. Tercera victoria consecutiva del conjunto turiasonense, que está comprando muchas papeletas para conseguir una permanencia que hace algunas jornadas parecía estar muy lejos.

La igualdad fue la nota dominante durante la primera parte. Ambos equipos se mostraron muy intensos en el inicio y con las líneas defensivas muy juntas, lo que dificultó las combinaciones por dentro en ataque. Tras unos primeros minutos de tanteo, sin ocasiones, llegó el primer acercamiento peligroso del partido favorable al Tarazona, con un centro de San Emeterio al que no llegó a rematar Álex Gil por muy poco. De nuevo el lateral turiasonense, que fue muy incisivo por el lado derecho, conectó con Dani Pichín, que no pudo rematar de manera certera pero forzó un saque de esquina. Areso disparó desde la frontal en una de las últimas jugadas del primer periodo, pero se marchó desviado. Empate a cero y equipos a vestuarios.

Tras el descanso, el Tarazona realizó dos sustituciones, una de ellas por lesión de Dani Pichín. Los cambios aportaron un aire fresco al Tarazona y poco a poco fueron creando más peligro, hasta que San Emeterio cazó un balón suelto dentro del área para rematar a bocajarro e inaugurar el marcador. A partir de ese momento llegaron los mejores minutos del Tarazona en el partido, con una fase de control. Entraron Cubillas y Guille Alonso por Dieste y Areso en el 60’. Cubillas remató dentro del área en una de sus primeras acciones en el partido, pero su remate no cogió la fuerza suficiente para llevar peligro. Conforme fue llegando la fase final del partido, el Lugo se lanzó al ataque en busca del empate, pero el Tarazona supo replegar las líneas y realizar un excelente esfuerzo defensivo de todos sus jugadores para mantener el resultado. El colegiado del encuentro añadió 8 minutos de descuento, pero el Tarazona no sufrió y el Lugo no disfrutó de ninguna ocasión muy clara para empatar.

Ficha técnica:

Lugo: Lucas, Carlos Julio (Antoñín, 68), Castrín, Aguza, Quintana, Morgado, Fran Mérida (Jorge, 68), Fuentes (Aranda, 58), Da Costa, Alberto y Antonetti (Willy, 46).

Tarazona: Salvi, San Emeterio, Gnali (Mounir, 46), Trilles, Keita, Pichín (Liberto, 49), Dieste (Cubillas, 61), Álex Gil (Guiu, 82), Kortazar, Areso (Guille Alonso, 61) y Pedreño.

Goles: 0-1, min. 55: San Emeterio.

Árbitro: López Parra. Amonestó a Da Costa, Jorge, Aguza; Gnali, Dieste, Trilles, San Emeterio y Cubillas.