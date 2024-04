Tropiezo del Utebo en Guernica en un partido nada cómodo para los de Juan Carlos Beltrán

Frenazo al momento eufórico con el que se presentó el Utebo en el País Vasco después de su triunfo del pasado domingo en el derbi ante el Deportivo Aragón. En un partido nada cómodo y muy espeso, los de Juan Carlos Beltrán cayeron en las redes de un práctico Gernika, que con dos zarpazos en los que ganaron la partida a la defensa aragonesa, lograron tumbar a un equipo que ni mucho menos tuvo ayer la mejor de sus actuaciones.

Quiso mandar el Utebo desde el inicio con posesiones largas, tal como advirtió el míster utebano en la previa que deberían de buscar hacer ante un rival complicado como el vizcaíno, donde como local en Urbieta aumenta bastante sus prestaciones. A pesar de tener más balón, un bien plantado equipo local apenas dejó margen para que los utebanos creasen peligro en unos primeros minutos más bien de tanteo. La tarde se empezó a torcer en el minuto 19, cuando Arzalluz ganó por velocidad en carrera a la defensa, y el máximo realizador del Gernika no fue egoísta y en vez de añadir un gol más a su cuenta particular, cedió generosamente el esférico a Parra, que en el segundo palo, tan sólo tuvo que empujar a gol.

Le costó al Utebo reponerse del gol encajado. Buscó hacerlo con una falta lejana, en zona de tres cuartos del campo visitante, que David Sánchez centró con mucha rosca al área, directa a la cabeza de Meseguer que contactó con el esférico, que fue atrapado por el meta Altamira. La ocasión más clara visitante vino pasada la media hora, en una pelota muerta dentro del área que fue rematada desde cerca al cuerpo del meta vasco, que salvó un empate que prácticamente se cantaba. No sólo no llegó la igualada, sino que antes de ingresar camino a los vestuarios llegó el segundo tanto local en una acción bastante parecida a la que costó el 1-0, donde de nuevo ganaron con bastante facilidad la espalda a la defensa y de nuevo Parra, a placer, puso el encuentro realmente complicado con su doblete. Y menos mal que el colegiado no estimó nada en un derribo dentro del área al peligroso Arzalluz, que pareció claro.

Urgía una reacción y se trató de lograr con la entrada en el arranque de la segunda mitad de Diego Suárez por Ballarín para tratar de tener más mordiente ofensiva. Poco pudo hacer Ballarín en el tiempo que le tocó jugar, bien tapado por su pareja defensiva. Las sensaciones siguieron siendo más o menos las mismas, con algo de impotencia por no poder hacer ni un mínimo rasguño a una defensa inquebrantable. Y eso es mucho decir cuando se habla de un equipo tan poderoso y con tantas armas en ataque como es el Utebo.

El Gernika tenía todo bajo control, sin sufrir, y dentro de las pocas veces que buscó estirarse, pudo colocar un todavía más doloroso tercer tanto en un chutazo desde unos 30 metros de Aimar, al que tuvo que responder Joel desviando a saque de esquina. Que no era el día volvió a quedar plasmado en otra aproximación rozando el minuto 90, que la defensa blanquinegra sacó bajo palos antes de entrar.

Un pinchazo que acabó no siendo del todo malo tras la derrota en encuentro jugado después, del Alavés B en Pamplona ante el San Juan.

Ficha técnica:

Gernika: Altamira, Berasaluce, Arberas, Gallastegi (Larrauri, 56), Arzalluz (Garzón, 86), Parra (Néstor, 56), Argente, Aguirrezabala, Badiola (Aimar, 71), Paul y Antton.

Utebo: Joel, Meseguer, Javi Hernández, Ángel Pérez, David Sánchez (Machote, 91), Azurmendi, Toni Pérez, Camilo (Eric, 65), Ballarín (Diego Suárez, 46), Forcén y Barrero

Goles: 1-0, min. 19: Parra. 2-0, min. 43: Parra.

Árbitro: Sahelices Puga. Amonestó a Parra, Larrauri, Paul; y a Forcén.