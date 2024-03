Todas las crónicas de la jornada 25 de Tercera RFEF: El Ejea supera al Caspe y mantiene el liderato

EJEA 3-1 CASPE

Ejea: Yzan, Crespo, Ginovés, Puri, Moha (Iglesias, 46), Carrasco, Tudela (Kevin, 89), Carbonell (Escobar, 88), Álvarez (Marín, 64), Fadel y Babacar (Ramón, 64).

Caspe: Máñez, Iván, Karol (Vera, 62), Kun (Horno, 78), Rotellar, Barriendos, Villaoslada (Gracia Peña, 70), Marín, Manu Rubi, Iñaki y Álex Rubio

Goles: 1-0, min. 42: Babacar. 2-0, min. 50: Crespo. 2-1, min. 61: Marín. 3-1, min. 88: Carrasco.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Tudela, Crespo; Kun y Álex Rubio.

Comentario: El Ejea salió en tromba en busca de la victoria en un duelo directo entre dos aspirantes al ascenso. No se había cumplido el primer cuarto de hora, y ya se habían producido tres ocasiones de peligro para el conjunto de las Cinco Villas. El primer remate de Puri fue detenido por Máñez. Otra buena acción colectiva fue culminada por Crespo de cabeza, con un impecable remate de cabeza que a punto estuvo de perforar la meta caspolina. En la siguiente acción, fue Genovés quien tuvo una gran ocasión que llevó el ‘uy’ a la grada de Ejea.

Los pupilos de Iván Martínez lo siguieron intentando por todas las vías. Una acción individual de Luis Carbonell en la que hizo gala de su calidad le permitió generar un potente disparo que atajó Máñez. El Caspe, tras una primera media hora a merced, se desquitó de la presión cincovillesa y en esta circunstancia fue Yzan quien brilló con un paradón para evitar el tanto visitante. Cuando mejor estaba el Caspe, llegó el tanto del Ejea, por medio de Babacar a la salida de un saque de esquina que sacó Sergio Carrasco.

Tras la reanudación, el Ejea salió dispuesto a sentenciar el encuentro lo antes posible. Crespo tuvo un potente disparo que despejó Máñez a córner. Precisamente, a la salida de este saque de esquina -otra vez botado por Carrasco- fue Crespo quien se elevó por encima de todos para llevar el segundo tanto al marcador. Iglesias estrelló un balón en el larguero, y a falta de media hora, el Caspe se metió de nuevo en el partido con el tanto de Javier Marín.

Máñez era quien mantuvo con vida al Caspe con otras dos acciones consecutivas. Primero, deteniendo un mano a mano ante Iglesias; y acto seguido volando para evitar que Carbonell transformara un lanzamiento directo de falta. Finalmente, cuando el Caspe estaba volcado en busca del empate, llegó el 3-1 para el Ejea de Carrasco después de una gran asistencia de Luis Carbonell.

CUARTE 0-0 CALAMOCHA

Cuarte: Hidalgo, Pinto (Roberto, 54), Solbes, Valdés, Lucho (Cota, 54), Gassama (Argente, 83), Arturo (Íñigo, 75), Isaac (Rami, 75), Martínez, De Sus y Chus Herrero.

Calamocha: Unai, Tenorio, David, Cavero (Mercadal, 21), Nilton, Fonsi, Nieto (Otín, 88), Escuín (Baena, 88), Pelegrín (Christian, 46), Adán Pérez (Iván Falo, 67) y Muñoz.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Martínez, Chus Herrero; Muñoz y Nieto.

Comentario: El Calamocha brindó uno de sus mejores encuentros del curso para llevarse un punto del terreno de uno de los aspirantes al ascenso como es el Cuarte. Los visitantes se mostraron sin miedo y salieron a tratar de tú a tú a un Cuarte que no se pudo hacer con el control del ritmo del juego. Es más, el Calamocha tuvo ocasiones e internadas en el área que pusieron en serios contratiempos a la zaga local. Los visitantes no especularon y no perdieron tiempo moviendo el balón en su propio campo. En cuanto les fue posible, trataron de articular jugadas ganando cada vez más metros a un Cuarte al que también le costó acercarse a la meta defendida por Hidalgo. Los visitantes estuvieron muy atinados a la hora de cortar las acometidas del conjunto de Loreto.

En la segunda parte, los jugadores que entraron de refrescos en el Cuarte no fueron capaces de cambiar la inercia del choque. Unai, el meta del Calamocha, estuvo muy seguro en las acciones en las que le tocó intervenir. El conjunto de la comarca del Jiloca fue creyendo cada vez más en sus opciones de victoria y con el paso de los minutos se lanzó a por ello. Dispuso de un balón que se estrelló en el palo y de otras ocasiones en las que Hidalgo brilló bajo palos para salvar al Cuarte. Los locales no tuvieron la frescura de otros días.

CARIÑENA 2-6 ÉPILA

Cariñena: Ernesto, Rodrigo (Rica, 71), Closa, Orús, Monge, Caicedo, Ibra (Remacha, 78), Abuy, Fajardo, Gálvez y Lounis.

Épila: Aarón, Uche, Cavero (Manau, 58), Gil (Losfablos, 75), Rupérez, Rafinha, Hamza (Bretos, 89), Monteiro, Caro, Ariño (Lou, 58) y Berdún (Diego Gómez, 75).

Goles: 0-1, min. 19: Rafinha. 1-1, min. 22: Gálvez, de penalti. 1-2, min. 33: Cavero. 1-3, min. 36: Rafinha. 1-4, min. 55: Rafinha. 2-4, min. 57: Caicedo. 2-5, min. 72: Hamza. 2-6, min. 78: Monteiro.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Gálvez, Rodrigo, Ibra, Remacha; y a Lou. Expulsó con roja directa al local Lounis (2’).

Comentario: El Épila endosó un set en el campo del Cariñena en un partido en el que, al margen de lo abultado del marcador, fue un choque más igualado de lo que parece. El tanto inicial de Rafinha en una gran acción de calidad no bajó los ánimos del Cariñena, que poco después empató por medio de Gálvez al convertir un penalti. Aún así, el Épila siguió jugando con calma y dos tantos consecutivos de Cavero y Rafinha pusieron un 1-3 al descanso que ya había decantado el duelo. Al Cariñena se le juntó todo: la posición en la tabla es muy complicada, y en infortunio le puso muy cuesta arriba el encuentro de este domingo. El equipo se terminó desmoronando con un resultado de 2-6 que resulta ser un excesivo castigo para el conjunto de la comarca Campo de Cariñena.

ATLÉTICO MONZÓN 0-1 TAMARITE

At. Monzón: Nelson, Pol (Perso, 80), Jerez, Valencia, Fred (Echeverría, 69), Adrián, Fernando, Chipi (Sorinas, 80), Daniel, Mauro (Muñoz, 42) y Floría (Kirian, 46).

Tamarite: Édgar, Cervera, Gerard, Varilla, Alexis (Soriano, 87), Raluy, Sales (Julen, 87), Coulibaly (Morillo, 46), Raúl (Fauria, 65), Guti (Martí, 75) y Flo.

Goles: 0-1, min. 79: Alexis.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Pol, Floría, Jerez; Gerard, Cervera, Morillo, Sales y Varilla.

Comentario: Valiosa victoria del Tamarite ante el Monzón en el Isidro Calderón. Los literanos vencieron 0-1 gracias a un gol en los últimos minutos y, sobre todo, gracias a la templanza que les permitió llegar al tramo final del duelo con opciones. Los pupilos de Félix Jiménez salieron valientes al partido, gozando de dos ocasiones muy claras nada más comenzar. La primera de ellas la tuvo Espinosa, que puso a prueba a Nelson tras recoger en el segundo palo un balón lateral, aunque el meta del conjunto local tiró de reflejos para desviarla. Poco después, Sales tuvo un mano a mano que tampoco aprovechó. A partir de ahí, tanto en el resto de la primera mitad como en la segunda, el conjunto de Ismael Mariani se hizo con el control del balón aunque sin llegar a generar lo suficiente. Los literanos aguantaron y esperaron su oportunidad. En el 79, Alexis Espinosa batió por bajo a Nelson desde el interior del área, donde el atacante recibió un balón raso desde la banda derecha que no desaprovechó para darle finalmente los puntos al Tamarite. Un triunfo que le asienta en mitad de tabla.

ALMUDÉVAR 0-1 HUESCA B

Almudévar: Martín, Ballarín (Ros, 52), Lucas (Puente, 66), Velasco, Ainoza, Marcos, Conte, Trullén, Lizer, Veintemilla y Tapia.

Huesca B: Hórreo, Alin, Espinosa, Rodri Val (Nacho, 53), David García, Franco, Delgado, Bakary (Alexis, 59), Torguet, Torra (Escario, 71) y Armero.

Goles: 0-1, min. 32: Torguet.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Conte, Lucas, Ros, Ainoza; Rodri Val, Nacho y Alexis. Expulsó con roja directa al local Trullén (90’) y al visitante Torguet (47’).

Comentario: Con muy poco y con mucho practicismo se llevó el Huesca B el partido ante un Almudévar que lo intentó de todas las maneras, pero que se quedó sin premio alguno en La Corona. En la primera mitad salió muy fuerte el Almudévar de Carlos Gállego y suyos fueron los primeros 25 minutos. La ocasión más clara para los locales llegó en el 11’, con una llegada por banda de Ballarín, que se la pone a Veintemilla y su centro lo remata Marcos, entre el meta Alberto y un defensa la sacaron. En el 32’, Miguel remató de cabeza picado un córner y adelantó a los oscenses. Antes del descanso el Almudévar pudo haber empatado, pero en el 42’ Marcos remató fuera de cabeza y poco después tiro alto. En la segunda mitad la expulsión del visitante Miguel marcó el desarrollo del encuentro. El filial del Huesca se echó atrás con dos líneas defensivas muy juntas y el Almudévar tuvo la total posesión del balón y llegó a sacar 12 córners. Tuvo y falló el equipo amarillo ocasiones de gol de todos los colores, las más claras las tres que fueron entre los tres palos, un remate de Marcos y otro posterior de Agus que detuvo el meta Alberto, un gol anulado por juego peligroso en el 69’ y un remate de cabeza de Ros al larguero en el minuto 83. Lo demás fueron claras ocasiones de gol, pero rematadas fuera, Trullén envió dos balones rozando el palo, en los minutos 65’y 87’. Conte la tuvo en el 92’ y chutó rozando la cruceta y Ainoza dispuso de dos buenos tiros que marcharon fuera. El dominio fue total y lo increíble fue no marcar al menos el gol de empate, el desborde de Veintemilla y Trullén por banda fue constante y el guardameta y la defensa azulgrana estuvieron muy bien, achicando balones, a pesar de estar todo el segundo periodo encerrados en su campo.

FUENTES 1-4 EBRO

Fuentes: Pablo, López, Porroche, Salvador (Óscar, 70), Tobajas (Casaló, 66), Asensio (Axel, 66), Roche (Raúl, 77), Blasco, Garín, Rubio y Gayán (Briz, 70).

Ebro: Abad, Saúl, Espiérrez, Muñoz, Bernal (Garrido, 77), Torcal (Llabrés, 46), Chárlez (Barrio, 88), Sorbe, Escolar, Quique Navarro y Diawara (Paki, 54).

Goles: 1-0, min. 42: Roche. 1-1, min. 45: Muñoz. 1-2, min. 51: Muñoz. 1-3, min. 75: Paki. 1-4, min. 91: Escolar.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Tobajas, Asensio, Rubio; Torcal y Chárlez.

Comentario: El Ebro se impuso con claridad por 1-4 en el campo del Fuentes. Ya desde el inicio, los arlequinados dispusieron de tres claras oportunidades para adelantarse por medio de Muñoz, Bernal y Charlez respectivamente. Pablo realizó buenas intervenciones para mantener al Fuentes en partido. Sin embargo, quien se adelantó fue el Fuentes en un balón a la espalda de los centrarse que aprovechó Roche para batir a Abad y adelantar a los suyos. Aún así, el Ebro salvó los muebles y empató antes del descanso, en una gran jugada de Charlez que le cedió a Muñoz para que transformara el empate.

En la segunda parte, el Ebro puso la directa y el Fuentes sufrió el efecto psicológico de haber recibido el tanto justo antes del descanso. Un pase de Mario a Charlez le permitió poner un centro que remató Muñoz en una gran acción colectiva. Paki a la contra estableció el 1-3. Escolar, a la salida de un córner, terminó golpeando con el cuarto gol para un Ebro que fue muy superior.

BINÉFAR 0-1 BORJA

Binéfar: Marc, Enric (Igor, 65), Calvo, Álex, Fall, Guido, Samitier (Vicente, 65), Chicho, De la Fuente (Cesc, 55), Bernadó y Llobet

Borja: Montorio, Garrido (De Pablo, 89), Pablo, Raúl (Redondo, 72), Montesinos (Taboada, 77), Sanz, Sánchez, Antero, Solans, Marcos y Usón

Goles: 0-1, min. 52: Montesinos.

Árbitro: Ubico Lacasta.Amonestó a los visitantes Raúl, Redondo y Sanz.

Comentario: En la temporada y dentro de los partidos, el Binéfar sigue siendo irregular. El equipo no supo capitalizar su buen arranque, concedió una oportunidad clara y lo pagó cayendo derrotado ante el Borja, penúltimo clasificado. Ambos conjuntos salieron a morder, sabedores de la importancia que tienen todos los puntos a estas alturas de la temporada. Pero al BInéfar, además, le acompañaba la inspiración. Extremos e interiores recibían con espacio para hacer daño, creando ocasiones de peligro, sobre todo por la banda derecha. Cuando solo pasaban 5 minutos, por allí se asociaron Solano y Guido, que enviaron el balón a un Chicho que, cuando ya se relamía, vio como la defensa bloqueaba su remate. Segundos después, en una jugada similar, Solano también obligó a intervenir al meta Montorio. No se arrugó el Borja, con un plan de partido basado en el orden y en aprovechar contraataques y transiciones. Gracias a ello, los primeros 30 minutos de dominio celeste quedaron sin premio, y los visitantes fueron nivelando el partido hasta el descanso.

Al poco de iniciar la segunda parte, en el 52, llegó el gol de Montesinos, que cayó como un jarro de agua fría en Los Olmos. El esférico voló desde la banda derecha, ningún defensa pudo despejar y el ‘10’ del Borja no perdonó. El conjunto de Luis Arcas intentaba inquietar, principalmente a balón parado y con un juego más directo de lo que les suele gustar. Pero no funcionó, y los visitantes hicieron que el tiempo fuera pasando sin que sucedieran demasiadas cosas. La más clara para el Binéfar llegó en el 73. Guido llegó a línea de fondo y mandó un pase de la muerte que le quedó atrás a Chicho. En los minutos finales, los locales acumularon hombres arriba buscando un agónico empate. Pudo haberlo conseguido Calvo en el descuento, pero primero le quitaron un remate en boca de gol y después cabeceó fuera. El joven Binéfar, 14º con 28 puntos, deberá seguir vistiendo el mono de trabajo hasta la última jornada si quiere lograr la permanencia.

ILLUECA 1-2 BELCHITE 97

Illueca: De Cea, Mata, Montllor (Mené, 46), Gumiel (Marín, 76), Marvin, Andreu, Yus, Rubén Pérez (Zakaría, 76), Agustín, Villalba y Liso (Roncea, 62)

Belchite 97: Nacho, Gomis (Okon, 89), Rey, Cotoño (Salcedo, 59), Gonzalvo (Alloza, 72), Ferruz, Choren, Tolo, Carbó, Cabrero y Usher (Abreu, 72)

Goles: 0-1, min. 4: Gonzalvo. 0-2, min. 13: Gonzalvo. 1-2, min. 53: Rubén Pérez.

Árbitro: Firvida Fernández.Amonestó a Agustín, Zakaría, Marín; Gomis y Cabrero.

Comentario: El Belchite atraviesa su mejor momento de la temporada y logra su segunda victoria consecutiva que le permite alejarse de la zona de la quema que marca el descenso a la Regional Preferente. Dos goles de Gonzalvo al inicio del encuentro permitieron disponer de una renta que supieron administrar durante el resto del encuentro. Ambos fueron a la contra, después de sendas pérdidas de balón de los locales. El Illueca lo intentó con tiros desde fuera del área, aunque el Belchite también dispuso de otro mano a mano que se fue rozando el palo. En la segunda parte, espoleados por su granada, el conjunto de la comarca del Aranda acortó distancias por medio de Rubén Pérez aprovechando una jugada desafortunada en la que se resbaló el meta del Belchite, Nacho. Poco después, el Illueca desaprovechó un penalti al enviarlo fuera el lanzamiento desde los 11 metros. El Illueca tuvo un par de remates de cabeza que se marcharon fuera por escasos metros, pero ya no se movió el marcador.

UTRILLAS 2-1 FRAGA

Utrillas: Lainez, Tatín (David, 89), Lautaro, Adrián, Yerai, Redolar, Álex, Jorge López (Muñoz, 68), Tena (Guillermo, 83), Casero y Jorge Ruiz

Fraga: Marc, Genís (Pau, 79), Álex (Gerard, 65), Nico (Porlan, 79), Alexis, Sanjuán, Bautista, Solano, Bernabé (Jodar, 46), Novials y Morales (Nihah, 46)

Goles: 1-0, min. 40: Tena. 1-1, min. 82: Jodar. 2-1, min. 92 : Pau, en propia meta.

Árbitro: Casaucau Posadas. Aonestó a Casero, Jorge López, Tena, Jorge Ruiz, Guillermo y Álex (2), expulsado en el 86’; Alexis, Morales y Novials.

Comentario: El Utrillas volvió a la senda del triunfo en un trabajado encuentro de los hombres del Pitu ‘Lerga’, después del calendario apretado de las últimas jornadas. Un resultado que les permite superar a los fragatinos. El Utrillas impuso su ritmo en La Vega y logró encarrilar el encuentro con un tanto de Tena al culminar una acción colectiva antes del descanso. En la segunda parte, el encuentro tuvo momentos de ida y vuelta, así como falta de un dominador claro. El dominio era alterno y tanto Láinez como Marc tuvieron acciones en las que se mostraron firmes en sus respectivas porterías. En el tramo final, Jodar logró el empate para el Fraga, pero en cualquier caso el Utrillas no se vino abajo y terminó llevándose los tres puntos. En una acción embarullada, un balón impactó en Pau y se introdujo en la propia portería del conjunto de la comarca del Bajo Cinca.