El Barbastro merece más ante el San Juan

Reparto de puntos entre un Barbastro que mereció más y el San Juan. Destacó la elevada intensidad de los aragoneses, que fueron muy superiores tanto en juego como en ocasiones. Sin embargo, sufrieron y tuvieron que igualar el choque en el 86’ tras el gol de su rival minutos antes en un desajuste defensivo.

En los primeros compases, ambos intercambiaron envíos largos, hasta que Crespo rozó el primero. Lo hizo tras un rechace en un saque de esquina donde, con un disparo desde el pico del área, estuvo muy cerca de sorprender al meta del equipo navarro. Los rojiblancos siguieron con buenas sensaciones y Jaime Requés volvió a avisar en un error defensivo rival. El Barbastro apostó por una rápida circulación de balón y gracias a ello dominó con claridad. Al San Juan le costó superar en los primeros 30 minutos la mitad del campo, gracias a la buena labor de los aragoneses. Fruto de ello, Soule asistió a Crespo para que éste estuviera a centímetros de abrir el marcador, algo que sin duda merecieron. La perseverancia no tuvo premio en el primer tiempo.

Tras el descanso, el guion del enfrentamiento se mantuvo; los del Vero siguieron dominando aunque los verdes intentaron quitarse, con poco éxito, el dominio contrario. Sin embargo la claridad en los metros finales se redujo con respecto al primer tiempo, donde las ocasiones claras de gol eran recurrentes. En la primera mitad del segundo tiempo no fue así.

Aún así volvieron a insistir, con algún envío más directo a Gascó y a Soule en la banda derecha. Asier Galeano tuvo en sus botas la más clara de los navarros. Fue en el 79’, con un disparo desde los tres cuartos de campo donde Iván Bierge estuvo muy seguro para evitar el primer gol visitante.

En un desajuste defensivo, el San Juan logró marcar el primero con una gran definición por encima del portero local. Duro golpe para un Barbastro que no le perdió la cara al partido. . En el 86’, logró finalmente transformar una de las muchas llegadas que cosechó. Marc Prat envió el esférico al fondo de la red al aprovechar un balón dentro del área. Pero los aragoneses quisieron más, no se conformaron con el empate y asediaron a su rival en los minutos finales. El marcador ya no se movió.