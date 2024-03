Aragón se proclama campeón de la Copa de Regiones después de batir a Galicia en la final

Éxito histórico del fútbol aragonés al ganar la fase nacional de la Copa de las Regiones de la UEFA, el torneo más importante para selecciones no profesionales, después de batir al actual campeón, Galicia (1-2), que no pudo revalidar el título ante un combinado que volteó el tempranero gol gallego. El premio es mayor, ya que de dentro de unos meses tocará ser el representante del fútbol español en la fase intermedia de la competición, en un grupo que le medirá junto a los campeones de Bulgaria, Bielorrusia y Moldavia, y en el que el campeón del mismo, accederá a la fase final para intentar ser el vencedor global del torneo.

La gran final no pudo arrancar de peor manera para los intereses aragoneses. Tras una falta lanzada alta por Mariña, cayó el primer gol del combinado gallego, en una acción por la banda derecha de Goitia, que sirvió un centro-chut al segundo palo, donde Adri Otero remachó a placer, golpeándose con fuerza en la cabeza contra el palo por la inercia de la jugada, lo que le imposibilitó el poder seguir disputando el choque, teniendo que ser evacuado en una ambulancia a un hospital. Al igual que sucedió en semifinales contra Andalucía, el combinado de Richi Civera se encontró con el resultado en contra.

También resultó tocado, aunque pudo continuar Puri. El bravo jugador del Ejea cayó feo dentro del área y tras ser atendido del hombro por los servicios médicos, pudo reanudar la actividad. No estaban cómodos los nuestros, que sufrieron una peligrosa contra por parte de Cambón, que algo escorado, mandó el esférico a la izquierda de la meta de Marc. Este nuevo aviso puso ya definitivamente en alerta a un equipo que dio su primera alerta en ataque en un testarazo de Tapia en un saque de esquina abierto por Puri.

Era latente la mejoría aragonesa, que devolvió las tablas en una acción de enorme calidad del delantero del Fraga César. El atacante se inventó un golazo marchándose en un palmo de terreno de dos zagueros y cruzando con un tiro seco y raso para batir a Javi Liz. Las interrupciones obligaron a alargar cinco minutos el primer acto, donde Galicia volvió a la carga con dos cabezazos, uno picado de Carabán y otro de Rial en plancha, en un difícil escorzo, que se perdieron fuera de la portería de Marc.

Arrollaron los de Richi Civera en un impecable inicio de la segunda mitad. Nada más cumplirse el primer minuto de juego, Isaac aprovechó un resbalón de Martín Diz para enviar un misil con efecto, que se coló con gran potencia en la portería galaica. Por primera vez en todo el fin de semana Aragón se encontraba en ventaja y esa circunstancia sentó de maravilla a un equipo que rozó hacer un tercer tanto que hubiese dado una significativa renta. Roberto, después de un taconazo de Tapia, estrelló el balón en el cuerpo del portero gallego, que tapó bien, y luego, un remate de chilena de Tapia, se perdió fuera.

#RFAF 𝐅𝐔́𝐓𝐁𝐎𝐋 I 🏆COPA REGIONES UEFA



Vamos con nuestro himno



🗣️ CAMPEONES... CAMPEONES ....OE OE OE



🔵@futgal-@futbolaragon (1-2)

⚽️César San Agustín

⚽️ Isaac



¡𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐀𝐫𝐚𝐠𝐨́𝐧! 💛 pic.twitter.com/qbwm3jQMdh — Real Federación Aragonesa Fútbol (@futbolaragon) March 17, 2024

No sufrió apenas Aragón, apenas un poco al final, por el empuje típico de quien va perdiendo. Más precipitación que orden en una selección norteña que solo rozó el empate en un remate de Rial, que estorbado lo suficiente por Espiérrez, no halló premio. El silbatazo final no hizo sino ser el punto de comienzo de la fiesta de una selección que con mucho y buen trabajo logró el gran premio que fueron a buscar a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol hizo entrega del trofeo de campeón al capitán Karol Losin, que lo levantó junto al resto de compañeros al cielo de Madrid para mostrar que Aragón es la mejor selección de todo el fútbol nacional.

Ficha técnica:

Galicia: Javi Liz, Varela (Juanín, 79), Carabán, Martín, Mariña, Kopa (Álex Lorenzo, 60), Enjamio, Goitia (De Prado, 60), Félix, Martín Diz y Adri Otero (Cambón, 12).

Aragón: Marc, Pinto (Pol, 87), Roberto, Karol, Espiérrez, Puri, Isaac, Novials (Chárlez, 66), Fadel, César y Tapia (Briz, 77).

Goles: 1-0, min. 9: Adri Otero. 1-1, min. 39: César. 1-2, min. 46: Isaac.

Árbitro: Conejero Sánchez (Comité extremeño). Amonestó a Kopa, Carabán; Novials, César y Karol.