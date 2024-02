Resumen de Benjamín Preferente: Sufrido triunfo del Montecarlo ante el Juventud en un partido loco en el que se marcaron once goles

Salvó el Montecarlo un día de mucho peligro para seguir adelante en la pugna junto al Amistad. Cualquier tropiezo puede suponer decir adiós a la liga, debido al ritmo de sumar que llevan los dos, y ayer estuvo muy cerca de producirse. Un gran Santo Domingo Juventud, que seguro tenía muchas ganas de resarcirse de la dolorosa derrota de la semana pasada en María de Huerva, llevó muy al límite a los rojillos, que salvaron la papeleta para dejar todo como estaba. El partido fue un festival anotador, con un alto porcentaje de aciertos, y lo fue desde el principio. Dobletes de Velasco y Diallo para ir entrando en calor. Excelso el Montecarlo en los lanzamientos lejanos. Soriano clavó una falta y Coman metió su primer gol de la temporada a lo grande en un chut lejano.

Muy buen inicio local en la segunda mitad con un zurdazo de Lizer y un gol en propia puerta en un saque de esquina lanzado muy fuerte, que Eric no pudo apartarse de la trayectoria e introdujo sin querer la pelota en su meta. La remontada parecía posible para los naranjas, aunque el Montecarlo templó bien los nervios, se hizo con el balón para moverlo con criterio y otro tiro lejano de Soriano, colocó el 4-5. No se rindió el Juventud que pudo igualar a cinco en una doble clarísima ocasión al larguero de Felipe y posterior cabezazo a placer fuera de Sambou. Coman debió quedarse con ganas de más después de lo que hizo en la primera mitad, y con otro soberbio pelotazo a la escuadra, pareció poner por fin el punto de tranquilidad, que no fue tal, porque los locales cazaron en una rápida contra para hacer el 5-6 final de un choque apasionante.

Día mucho más tranquilo para el Amistad. Ellos parece que nunca sufren, que lo hacen todo cómodo y sencillo. Suelen ponerse pronto con ventaja y a partir de ahí edifican los triunfos. Nuevo sábado sin apuros batiendo con comodidad al Hernán Cortés.

Emocionante desenlace en La Camisera en un choque que el Racing Zaragoza llegó a empatar a dos con un penalti a falta de tres minutos, en la jugada posterior volvió a anotar el Oliver, que sobre la hora marcó el gol de la tranquilidad. No le fue a la zaga en emoción el enfrentamiento Cuarte-Valdefierro. Un bonito empate a dos, en el que de nuevo el Cuarte volvió a anotar al final para rescatar un punto cuando el Valdefierro parecía tener atados los tres.

No ganaba el Delicias desde la quinta jornada, y eligió un buen momento para reencontrarse con ella, batiendo a un Cristo Rey al que adelantan, aunque igualados a 11 puntos. Un partido que llegó abierto hasta el minuto 50, cuando Solanas marcó para dejar los tres importantes puntos en casa.

Repitieron el marcador de la primera vuelta el Balsas Picarral y el Ebro, por lo que el Balsas se quedó con los dos enfrentamientos. Siempre fue con ventaja el Balsas, y los arlequinados de La Almozara, aunque remaron para cazar algo positivo, se fueron de vacío del Picarral.

Choques desnivelados en el Cascajo con una clara victoria del Stadium Casablanca y todavía más rotunda la que consiguió el Stadium Venecia sobre el Huracán, que tras su éxito de la semana pasada, no pudo alargar más su alegría.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

LOS MOLINOS 0-6 STADIUM CASABLANCA

Los Molinos: Guillermo, Gonzalvo, Miral, Fernández, Eloy, Barcelona, Rubén y Revuelta. También jugaron: Tiestos, Rodilla y Ruberte.

Stadium Casablanca: Alberto, Ian, Unai, Guillermo, Belenguer, Bruno, Sergio y Samuel. También jugaron: Darío, Perales e Ismael.

Goles: 0-1, min. 2: Belenguer. 0-2, min. 15: Belenguer. 0-3, min. 19: Darío. 0-4, min. 25: Bruno. 0-5, min. 27: Ian. 0-6, min. 40: Perales.

Árbitro: Gracia Castellar.

STADIUM VENECIA 11-1 HURACÁN

Stadium Venecia: Guillermo, Antonio, Manuel, Lucas, Marqués, Jorge, Villuendas y Sergio. También jugaron: David (ps), Marco y Unai.

Huracán: Hugo, Mateo, Alquézar, Juan, Martínez, Beltrán, Cabrera y Aventín.

Goles: 1-0, min. 1: Marqués. 2-0, min. 6: Sergio. 3-0, min. 9: Jorge. 4-0, min. 10: Jorge. 4-1, min. 16: Cabrera. 5-1, min. 17: Sergio. 6-1, min. 23: Villuendas. 7-1, min. 25: Villuendas. 8-1, min. 25+1: Villuendas. 9-1, min. 34: Marqués. 10-1, min. 42: Jorge. 11-1, min. 47: Jorge.

Árbitro: Gómez Martín.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 5-6 MONTECARLO

Santo Domingo Juventud: Diego, Youssouf, Nicolescu, Sambou, Erick, Diallo, Felipe y Mateo. También jugaron: Pablo, Lizer, Cheik y Enzo.

Montecarlo: Cuenca, Coman, Andrés, Fran, Bolbos, Álex, Velasco y Eric. También jugaron: Lasheras, Soriano y Marco.

Goles: 0-1, min. 5: Velasco. 1-1, min. 7: Diallo. 1-2, min. 8: Velasco. 2-2, min. 11: Diallo. 2-3, min. 12: Soriano. 2-4, min. 17: Coman. 3-4, min. 28: Lizer. 4-4, min. 32: Eric, en propia puerta. 4-5, min. 40: Soriano. 4-6, min. 44: Coman. 5-6, min. 46: Sambou.

Árbitro: Celiméndiz Celiméndiz.

HERNÁN CORTÉS 1-7 AMISTAD

Hernán Cortés: Leo, Hugo, Nicolás, Jaime, Sevil, Giménez, Martín y Darius. También jugaron: Fernando, Miguel y Daniel.

Amistad: Diego, Julio, Ferrán, Romeo, Barriendos, Ismael, Jorge y Rillo. También jugaron: Ziyad, Armin y Óliver.

Goles: 0-1, min. 2: Rillo. 0-2, min. 7: Barriendos. 0-3, min. 9: Rillo. 0-4, min. 20: Óliver. 0-5, min. 32: Ismael, de penalti. 0-6, min. 33: Óliver. 1-6, min. 35: Giménez, de penalti. 1-7, min. 39: Jorge.

Árbitro: Nieto Lorente.

DELICIAS 3-1 CRISTO REY

Delicias: Asensio, Gabriel, Alexander, Felipe, Mainor, Pinilla, Solanas y Sami. También jugaron: Castro, Oyono y Gueye.

Cristo Rey: Conrado, Alberto, Diego, Darío, Erik, Guillermo, Used y Marcos. También jugaron: Pamplona, Monzón, Aleksandar y Christian.

Goles: 1-0, min. 15: Diego, en propia puerta. 1-1, min. 29: Darío. 2-1, min. 36: Mainor. 3-1, min. 50: Solanas.

Árbitro: Jiménez Fando.

OLIVER 4-2 RACING CLUB ZARAGOZA

Oliver: Óliver, Enzo Sierra, Enzo Viñal, Abdul, Gael, Jorge, Carlos y Álvaro. También jugaron: Escribano (ps), Nicolás, Corchero y David.

Racing Club Zaragoza: Unai, Izan, Jorge, Gonzalo, Oriol, Javier, Jon y Serrano. También jugaron: Subías, Diego e Islam.

Goles: 1-0, min. 3: Abdul. 2-0, min. 29: Abdul. 2-1, min. 43: Jorge. 2-2, min. 46: Jon, de penalti. 3-2, min. 47: David. 4-2, min. 50: Enzo Viñal.

Árbitro: Casado Sánchez.

BALSAS PICARRAL 3-2 EBRO

Balsas Picarral: Yago, Tomás, De la Torre, Álex, Yassin, Álvaro, Thiago e Ibra. También jugaron: Kenai (ps) y Fernando.

Ebro: Gael, Losilla, Mario, Amine, Adrián, González, Iván y Lucas. También jugaron: Herraiz, Abderahim, Yaniss y Álvaro.

Goles: 1-0, min. 10: Yassin. 2-0, min. 17: De la Torre. 2-1, min. 23: Iván. 3-1, min. 29: Álex. 3-2, min. 31: Yaniss.

Árbitro: Echeverría López.

CUARTE 2-2 VALDEFIERRO

Cuarte: Víctor, Fran, Manuel, Mallor, Adrián, Mateo, Izan y Nazar. También jugaron: Lucas, Marco y Luca

Valdefierro: Hugo, Lucca, Joel, Óliver, Beisti, Ainoza, Iago y Viscasillas. También jugaron: Silvio y Alejandro.

Goles: 0-1, min. 10: Óliver. 1-1, min. 17: Nazar. 1-2, min. 47: Beisti. 2-2, min. 50: Mateo.

Árbitro: Serrano Motos. Amonestó al visitante Joel.

CLASIFICACIÓN:

1º Amistad 54 puntos

2º Montecarlo 51 puntos

3º Oliver 40 puntos

4º Stadium Casablanca 38 puntos

5º Stadium Venecia 34 puntos

6º Racing Club Zaragoza 33 puntos

7º Cuarte 32 puntos

8º Valdefierro 28 puntos

9º Balsas Picarral 25 puntos

10º Santo Domingo Juventud 24 puntos

11º Ebro 14 puntos

12º Hernán Cortés 13 puntos

13º Delicias 11 puntos (1 partido menos)

14º Cristo Rey 11 puntos

15º Los Molinos 4 puntos

16º Huracán 3 puntos (1 partido menos)